Jóvenes obligan a un perro callejero a beber cerveza: comunidad exige justicia

Un video que se difundió recientemente en redes sociales desató una ola de indignación. En las imágenes, grabadas dentro de un vehículo, una joven aparece obligando a un perro a beber cerveza mientras varios acompañantes se ríen de la escena.

La grabación muestra cómo la mujer, desde el asiento del copiloto, sujeta al animal por el cuello y le presiona el hocico para forzarlo a ingerir el líquido. El comportamiento generó fuertes críticas en redes sociales y llamados a las autoridades para identificar a los responsables.

Horas después, se conoció que el hecho ocurrió en el municipio de Madera, en el estado de Chihuahua, México. Aunque las autoridades locales aún no han dado a conocer avances en la investigación, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua confirmó que la presunta agresora es una de sus estudiantes.

“La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua reprueba de manera enérgica cualquier acto de maltrato animal y reitera su compromiso con la formación ética, la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos”, señaló la institución en un comunicado.

El caso no solo despertó indignación, sino también preocupación por la normalización de este tipo de comportamientos en redes sociales. Cada vez son más frecuentes los videos donde las personas exponen o maltratan animales con el fin de obtener atención o “likes”, sin dimensionar el daño físico y emocional que les causan.

Estos actos, lejos de ser entretenimiento, reflejan una falta de empatía y conciencia sobre el respeto hacia los animales. Por eso, es tan importante reforzar las sanciones por maltrato animal y promover el cuidado hacia todos los seres vivos.

