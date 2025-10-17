Logo El Espectador
La millonaria herencia que Diane Keaton habría destinado al cuidado de su perrita

Además de su legado en el cine, Keaton dedicó parte de su vida a apoyar a fundaciones y causas en favor de los animales.

17 de octubre de 2025 - 07:16 p. m.
Keaton adopto a Reggie, su golden retriever, en 2020.
Foto: Instagram: @diane_keaton
El pasado 11 de octubre se conoció el fallecimiento de la reconocida actriz Diane Keaton, a los 79 años. Ganadora de un Óscar a mejor actriz y de dos Globos de Oro, Keaton dejó una huella profunda no solo en el cine, sino también en la defensa de los animales.

A lo largo de su vida, la actriz participó en distintas iniciativas en favor de los animales y llegó a ser miembro de la junta directiva de un centro de rescate. En 2020 presentó públicamente a Reggie, una perrita golden retriever que se convirtió en su inseparable compañera. Desde entonces, ambas fueron vistas en numerosas ocasiones compartiendo paseos y momentos juntos.

De hecho, su última publicación en redes sociales fue precisamente dedicada a ella: el 11 de abril, con motivo del Día Nacional de la Mascota en Estados Unidos, Keaton publicó una fotografía junto a Reggie, reafirmando la cercanía que compartían.

Tras su fallecimiento, surgieron diversas especulaciones, pero una información que ha acaparado la atención de los medios es la supuesta herencia de USD $5000000 que Keaton habría dejado para el cuidado de su perrita.

Según el periodista Rob Shuter, quien entrevistó a una amiga cercana de la actriz, “el último acto de amor de Diane Keaton no fue para Hollywood, sino para su perro”. De acuerdo con Shuter, la intérprete habría establecido un fideicomiso que garantizaría el bienestar de Reggie, incluyendo vivienda, cuidadores y donaciones a organizaciones benéficas de animales en su nombre.

Aunque la familia de la actriz no ha confirmado oficialmente esta información, su legado como artista, defensora y amante de los animales permanece. Diane Keaton no solo marcó la historia del cine, sino también la de todos aquellos que creen en brindar amor y protección a quienes no tienen voz.

