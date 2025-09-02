Estos veterinarios están esterilizando animales en toda Colombia: así puede ayudar

Doc Pet’s y Los Puros Criollos llevarán una jornada gratuita de esterilización en octubre. Foto: Doc Pet's esterilizaciones caninas felinas

En un esfuerzo por reducir la sobrepoblación canina y felina y mejorar la calidad de vida de los animales, Doc Pet’s, una organización de médicos veterinarios dedicada a realizar jornadas masivas de esterilización en todo el país, ha anunciado una nueva jornada gratuita en La Ponedera, Atlántico, prevista para octubre de 2025.

En esta ocasión, Doc Pet’s se unirá al grupo de voluntarios Los Puros Criollos, quienes, con su trabajo en beneficio de los animales, contribuirán a la realización de esta noble causa.

Según Jennifer López, representante legal de Doc Pet’s, la meta de esta jornada es esterilizar a más de 300 perros y gatos, tanto de hogares como de la calle, en una comunidad que no ha recibido atención de esterilización masiva en más de cuatro años.

“Esterilizamos por toda Colombia porque salvar vidas es nuestra misión”, afirma López. Con más de 20.000 cirugías realizadas en diferentes regiones del país, Doc Pet’s busca consolidarse como un referente nacional en la lucha contra la sobrepoblación y el abandono animal.

Para llevar a cabo este evento tan importante, el equipo de Doc Pet’s y Los Puros Criollos necesitan recaudar fondos que cubran los costos de las cirugías, medicamentos y logística. La jornada será completamente gratuita para la comunidad, lo que permitirá que los animales de la región accedan a servicios veterinarios que, de otro modo, serían inalcanzables para muchas familias.

La colaboración de la comunidad es esencial para el éxito de esta jornada. Aquellos que deseen apoyar esta causa pueden comunicarse a través de las redes sociales de Doc Pet’s (@docpets_umq) o al número de contacto 318 211 4734.

Cada donación contribuirá a cambiar la vida de estos animales, evitando nacimientos no deseados y promoviendo un futuro más saludable y sostenible para ellos.

