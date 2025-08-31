La espera de Gastón, el perrito que lleva más de un año buscando un hogar

Gastón tiene ocho años y lleva un año y dos meses dentro de la fundación. Foto: Rescatadogs

Hace más de un año que Gastón observa cómo otros perros rescatados encuentran un hogar mientras él sigue esperando. A sus ocho años, este perrito mediano se ha convertido en el más veterano de la fundación Rescatadogs en Bogotá, no por su edad, sino porque todavía no ha tenido la fortuna de que alguien lo elija como parte de su familia.

Gastón fue rescatado en el norte de la ciudad con varias heridas, entre ellas una muy fuerte en la cabeza. Las secuelas no fueron solo físicas: también desarrolló desconfianza y un comportamiento reactivo que dificultaba su interacción con las personas. Sin embargo, gracias a un proceso de rehabilitación y acompañamiento comportamental, hoy es un perro completamente distinto: tranquilo, noble y lleno de cariño para dar.

En la fundación resaltan que su edad ha sido el mayor obstáculo para encontrar un hogar, pues muchos adoptantes suelen inclinarse por cachorros o perros jóvenes. Pero Gastón demuestra cada día que los perros adultos también saben entregar amor incondicional y merecen vivir rodeados del cariño de una familia. Además, se entrega vacunado, castrado y desparasitado, listo para iniciar una nueva vida.

Adoptar un perro mayor tiene beneficios que pocos conocen: suelen ser más calmados, se adaptan con rapidez a la rutina del hogar y no requieren los mismos cuidados que un cachorro en etapa de aprendizaje. Además, ofrecerles una familia en esta etapa de su vida les permite disfrutar de una vejez digna, llena de amor y compañía. Gastón es la prueba de que los años no disminuyen la capacidad de dar cariño, al contrario, la hacen más especial.

Quienes quieran conocerlo y darle ese hogar definitivo pueden comunicarse con la Fundación Rescatadogs, que cuenta con un proceso seguro y responsable para garantizar que cada adopción sea para siempre.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

