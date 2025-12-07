Estrellita tenía 14 años y fue adoptada: “los milagros se cumplen en Navidad”

Cuando alguien decide mirar a un perrito mayor con amor y abrirles un espacio en su vida, ellos lo recompensan Foto: colitaspeludas

Estrellita Colibrí avanza despacio, como si cada paso protegiera un recuerdo. A sus 14 años, solo busca un rincón de cariño para seguir habitando el mundo. Su vejez, lejos de ser un final triste, es un recordatorio de que el amor también madura y se vuelve más profundo cuando la vida empieza a hacerse ligera. Pero en los centros de adopción, pocos ven ese trabajo silencioso y paciente que hay detrás de cada animal mayor que espera una oportunidad.

La historia de Estrellita pudo haber sido una más entre muchas: la de una perrita mayor que, pese a su ternura, pasaría desapercibida. En la Unidad de Cuidado Animal, la mayoría de los perros son considerados de “difícil adopción”: razas de manejo especial, animales grandes, oscuros, viejitos, o pequeños que llevan años aguardando a que alguien los note. En medio de ese grupo estaba ella, con un cuerpo frágil por la edad y un corazón dispuesto a querer.

Según explica Ana María Hinestrosa, Subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del IDPYBA, y también reconocida rescatista en su cuenta de Instagram @colitaspeludas, la mayoría de familias que llegan a la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal —o que escriben preguntando por adopciones— suelen buscar cachorros. Por eso, imaginar que alguien se interesaría por Estrellita era casi creer en un milagro. Su edad, su tamaño y su fragilidad la dejaban en esa lista silenciosa de animales que parecen destinados a esperar indefinidamente una oportunidad.

Pero el viernes pasado, Camila, la mamá de Munrra, —un perro adoptado tras un proceso de entrenamiento para seguridad y rehabilitació — cambió la historia. Y es que escribió para preguntar por Estrellita. Munrra, un gigante de 62 kilos que aprendió a confiar nuevamente, había encontrado un hogar estable. Ahora, su familia estaba lista para abrir la puerta a un nuevo miembro para que le hiciera compañía.

Hinestrosa en su cuenta de rescate, cuenta que tanto perrito como dueña fueron a la Unidad exclusivamente a conocer a Estrellita. Gracias al acompañamiento del equipo de comportamiento, el encuentro fue sereno y cálido: ambos se aceptaron desde el primer momento.

Así, lo que parecía improbable se volvió realidad. Estrellita Colibrí fue adoptada, pues la familia llenó los papeles sin pensarlo mucho y esta Navidad tendrá un hogar, un espacio de afecto donde envejecer rodeada de cuidado y tranquilidad.

¿Qué mensaje deja esta historia?

En esta cuenta, Hinestrosa hace un llamado que nace de la experiencia y del corazón: invita a considerar la adopción de animales viejitos, aquellos que han esperado demasiado tiempo sin que nadie se detenga a mirarlos. Muchos de ellos, como Estrellita, cargan historias silenciosas y una ternura que solo necesita un espacio seguro para florecer.

También propone una alternativa para quienes no pueden adoptar de manera definitiva: abrir las puertas del hogar durante esta Navidad para recibir, por una o dos semanas —o incluso todo diciembre— a alguno de los perros que viven en la UCA. Un gesto temporal puede marcar una diferencia inmensa en la vida de estos animales. Si quiere saber más sobre esta iniciativa, aquí le contamos un poco sobre ella.

“Permitir que estos gordos conozcan el amor verdadero, aunque sea solo por unos días, puede devolverles la esperanza de transformar su vida, de encontrar una familia y de alcanzar una segunda oportunidad en este planeta”, finalizó la publicación.

