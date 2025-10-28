Autoridades recuerdan que el bienestar de las mascotas también debe ser prioridad en Halloween: evitar el ruido, los disfraces incómodos y los dulces humanos. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Halloween es una de las celebraciones más esperadas del año por los disfraces y dulces que llenan las calles, parques y centros comerciales. Sin embargo, lo que para las personas representa diversión y alegría, para muchos animales de compañía puede convertirse en una experiencia estresante o incluso peligrosa para su salud.

Por eso, la Alcaldía de Cali, a través del Centro de Bienestar Animal (CBA) y la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar esta fecha con responsabilidad y empatía hacia las mascotas.

La médica veterinaria del CBA, Valeria Santina Álvarez, explicó que durante esta fecha se deben evitar las situaciones que puedan generar incomodidad o ansiedad en las mascotas. “Halloween es una época con mucha actividad, ruido y aglomeraciones. Lo ideal es no sacar a los animales a lugares concurridos y tener precaución con los disfraces. Muchos de ellos pueden provocar alergias, dificultad para respirar o incomodidad. Recordemos que son seres sensibles y debemos procurar telas y accesorios amigables con su piel y su movilidad”, señaló.

Aunque muchos tutores disfrutan compartir las celebraciones con sus mascotas, el exceso de estímulos, como luces, música o personas desconocidas, puede alterar su comportamiento y provocar reacciones inesperadas. Por eso, los expertos recomiendan mantenerlos en casa durante las horas de mayor movimiento, crear un espacio tranquilo y brindarles compañía para reducir el impacto del ruido y la excitación ambiental.

Otro aspecto fundamental es la alimentación. Durante Halloween abundan los dulces, chocolates y golosinas, productos que pueden resultar altamente tóxicos para los animales. “Debemos evitar que consuman cualquier tipo de dulce. El chocolate, el xilitol (presente en chicles y caramelos) y otros ingredientes pueden generar intoxicaciones graves. En lugar de compartir nuestra comida, se pueden preparar o comprar snacks seguros, diseñados específicamente para ellos”, explicó Santina.

Los especialistas también advierten sobre el riesgo de la sobreexposición física. Las caminatas prolongadas, los disfraces calurosos o las actividades en ambientes con mucha gente pueden ocasionar golpes de calor o agotamiento. “Hay que entender que ellos no tienen la misma resistencia que nosotros. Evitemos las caminatas largas, los lugares muy soleados o con demasiada concurrencia. Celebrar con ellos no significa ponerlos en situaciones de estrés o cansancio”, agregó la veterinaria.

Además de los cuidados físicos, el llamado principal es a la empatía. Las mascotas no comprenden el sentido de las festividades humanas, pero sí perciben los cambios en el entorno, el ruido y las emociones de sus cuidadores. Garantizar su bienestar en estas fechas implica reconocerlos como seres sintientes que merecen tranquilidad, seguridad y respeto.

Acciones simples pueden hacer la diferencia: mantenerlos dentro del hogar, evitar disfraces incómodos, no ofrecerles dulces humanos y brindarles un espacio seguro. De esta forma, Halloween puede convertirse en una noche divertida y sin riesgos, tanto para las personas como para los animales.

Bajo el llamado de celebrar con responsabilidad, distintas entidades y colectivos de protección animal del país reiteran la importancia de fomentar la tenencia responsable y la educación ciudadana sobre el cuidado de los animales de compañía.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱