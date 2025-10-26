La transformación de Brutus: de sufrir el encierro a disfrutar una nueva vida

Brutus siempre se mostraba agradecido y cariñoso con las personas, aunque el confinamiento comenzaba a afectarlo. Foto: Instagram/frompitstopeaches

Un perro de refugio llamado Brutus conmovió a miles de personas en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se le veía lleno de emoción al ser sacado de su jaula para dar un pequeño paseo. La grabación, publicada en Instagram por la voluntaria Merve Gurses del refugio Fulton County Animal Services, en Georgia, mostraba al animal moviendo la cola y disfrutando con evidente alegría el simple hecho de salir a caminar.

Según Gurses, Brutus siempre se mostraba agradecido y cariñoso con las personas, aunque el confinamiento comenzaba a afectarlo. “Se podía ver que el estrés del encierro le estaba pasando factura, pero bastaba con que viera una correa para que todo cambiara y volviera a ser él mismo”, explicó.

Megan Jones, representante del LifeLine Animal Project del mismo refugio, confirmó que el perro mostraba signos de estrés, aunque los voluntarios procuraban darle tiempo fuera de la jaula para ayudarlo a sobrellevar la situación.

La historia de Brutus refleja una realidad común en muchos refugios. Diversos estudios han demostrado que la interacción humana puede reducir los niveles de estrés en los perros en adopción, mejorando su bienestar y sus posibilidades de encontrar un hogar.

El camino de Brutus, sin embargo, no fue fácil. Fue rescatado en marzo de 2024 por una ciudadana llamada Maddy Marsh, quien lo encontró atado detrás de una casa abandonada. Tras su llegada al refugio, su carácter alegre le permitió ser adoptado rápidamente, pero unos meses después fue devuelto sin que los adoptantes explicaran el motivo.

De nuevo en el refugio y en riesgo de ser incluido en la lista “urgente”, varios voluntarios decidieron compartir su historia en redes. El video, que mostraba su entusiasmo al salir a pasear, generó una ola de reacciones positivas. Poco después, una persona de Massachusetts se comunicó con el refugio para adoptarlo.

Brutus fue finalmente adoptado fuera del estado, logrando así el final feliz que merecía. “Cada animal sano merece una segunda oportunidad. Nos alegra cada historia de adopción, especialmente cuando alguien viaja kilómetros para ofrecer un hogar amoroso”, señaló Jones.

Gurses, por su parte, destacó la importancia de mirar más allá de la jaula. “Los refugios están llenos de perros increíbles que solo esperan ser vistos. Brutus era uno de ellos. Detrás de su alegría había un corazón cansado del encierro, pero su chispa seguía viva. A veces, todo lo que un perro necesita es que alguien lo vea de verdad”, concluyó.

