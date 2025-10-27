Milo fue abandonado por no ser de raza, ahora busca un hogar verdadero

Con nuevos cuidados y mucho amor, Milo vuelve a confiar en las personas mientras espera un hogar. Foto: FUNDACIÓN ADOPTA UN BUEN AMIGO CHAN

La historia de Milo refleja una realidad que se repite con frecuencia: la compra impulsiva de animales por su apariencia o por pertenecer a una raza “de moda”. Este perro, que hoy se encuentra bajo el cuidado de la fundación Adopta un Buen Amigo Chan en Chía, Cundinamarca, fue adquirido con la ilusión de ser un alaskan malamute.

Durante sus primeros meses recibió toda la atención que suele rodear a los cachorros “de raza”, pero el encanto se desvaneció cuando su familia descubrió que no era un ejemplar puro, sino un mestizo.

Lo que empezó con cariño y admiración terminó en abandono. Según informó la fundación, Milo fue regalado a una pareja que prometió cuidarlo, pero poco después intentaron entregarlo a unos carreteros. Su destino parecía incierto, hasta que una voluntaria de la fundación conoció su historia y decidió intervenir. Gracias a esa oportuna acción, Milo fue rescatado y hoy se encuentra a salvo, rodeado de cariño y cuidados.

Desde su llegada, el equipo de Adopta un Buen Amigo Chan se ha encargado de brindarle todo lo necesario para su recuperación física y emocional. Milo está vacunado, esterilizado y desparasitado, y poco a poco ha vuelto a confiar en las personas. Según los voluntarios, es un perro noble, sociable y extremadamente cariñoso, que busca un hogar donde sea aceptado por lo que es: un compañero leal, más allá de cualquier estándar de raza.

“Milo nos recuerda que el amor verdadero no depende de un pedigree, sino del corazón”, expresan desde la fundación. Por ahora, el canino continúa en proceso de adopción, aunque quienes no puedan recibirlo pueden apadrinarlo para contribuir a su alimentación, atención veterinaria y bienestar general.

El caso de Milo pone en evidencia la importancia de fomentar la adopción responsable y desincentivar la compra de animales por razones estéticas. Desde Adopta un Buen Amigo Chan reiteran su llamado a la empatía y al compromiso: “Cada aporte, cada gesto, nos ayuda a cambiar historias como la suya”.

