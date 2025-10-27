“Es un milagro”: mujer se reencuentra con su perro perdido en jornada de adopción

María Carmenza Muñoz se reencontró con su perro, Mechudo, tras tres meses de búsqueda durante una jornada de adopción organizada por la Alcaldía de Manizales. Foto: Alcaldía de Manizales

En medio de una jornada de adopción animal organizada por la Alcaldía de Manizales, una historia conmovió a todos los presentes en el Parque Caldas: una familia se reencontró con su perro perdido tras tres meses de búsqueda. El protagonista de este emotivo momento fue Mechudo, un canino que había sido rescatado por la Unidad de Protección Animal (UPA) y que, sin saberlo, estaba a punto de volver con quienes nunca dejaron de esperarlo.

Según informó la Alcaldía, la UPA realizaba una nueva jornada de adopción responsable, donde varios perros y gatos rescatados esperaban encontrar un hogar. Entre los asistentes, un joven que se acercaba a conocer a los animales se detuvo de golpe al reconocer a uno de ellos. “¡Ese es Mechudo!”, exclamó emocionado, mientras el perro, al escuchar su nombre, levantaba las orejas y comenzaba a mover la cola con entusiasmo.

En ese instante, el joven llamó a su madre, María Carmenza Muñoz, quien nunca imaginó que ese paseo cotidiano por el centro de Manizales se convertiría en un reencuentro lleno de lágrimas y alegría. Según informó el personal de la UPA, cuando la mujer vio al perro, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. “Es un milagro. Yo sabía que algún día volveríamos a vernos”, dijo.

De acuerdo con la entidad, Mechudo había sido rescatado semanas atrás en situación de abandono y trasladado a sus instalaciones. Allí recibió atención veterinaria, vacunas y cuidados mientras esperaba ser adoptado. Nadie sospechaba que su verdadero hogar lo estaba buscando incansablemente.

El momento no pasó desapercibido. Varios asistentes, voluntarios y transeúntes se detuvieron para presenciar la escena. En cuestión de segundos, el Parque Caldas se llenó de emoción: el reencuentro entre María y Mechudo se convirtió en símbolo de esperanza y del poder de las segundas oportunidades.

“Gracias por cuidar de él cuando yo no podía encontrarlo. Hoy me voy con el corazón lleno”, expresó María Carmenza, agradeciendo la labor de la UPA y de todos los que participaron en la jornada. Para ella, el trabajo de las fundaciones y entidades que protegen a los animales es esencial, no solo por los rescates, sino porque hacen posible historias como la suya.

El equipo de la UPA también celebró este reencuentro: “Cada jornada de adopción representa una nueva oportunidad para los animales rescatados y, a veces, como hoy, un final feliz que nadie esperaba”, señalaron desde la Alcaldía de Manizales.

