La Red Zoocial
Gatos

Parecen siameses, pero son criollos: estos gatos rescatados buscan hogar juntos

La Fundación Gatitus, ubicada en Bogotá, lanzó una campaña de adopción para gatos criollos inseparables que, pese a su aspecto exótico, tienen una historia de lucha y amor.

12 de agosto de 2025 - 04:24 p. m.
Luna y Júpiter, madre e hijo inseparables, buscan un hogar donde puedan seguir compartiendo su lazo único.
Luna y Júpiter, madre e hijo inseparables, buscan un hogar donde puedan seguir compartiendo su lazo único.
Foto: Fundación Gatitus
La Fundación Gatitus, ubicada en Bogotá y dedicada al rescate y protección de gatos en situación de vulnerabilidad, ha lanzado una emotiva campaña de adopción para encontrar hogar a seis felinos que comparten un fuerte vínculo emocional. Por esa razón, serán entregados únicamente en parejas.

De pelaje claro y ojos expresivos que podrían hacerlos pasar por siameses, estos gatos criollos han crecido juntos desde sus primeros días. Su apariencia elegante suele confundir a quienes desconocen su origen: una historia marcada por el rescate, la recuperación y el amor.

Se trata de Luna y Júpiter, una madre e hijo inseparables, y de los hermanitos Neptuno, Venus, Saturno y Mercurio. Todos se encuentran en excelentes condiciones de salud y están listos para integrarse a una familia amorosa.

Luna y Júpiter: amor incondicional entre madre e hijo

Luna, una gata de aproximadamente dos años, fue rescatada en un taller mecánico de Bogotá, donde sufría un severo problema gastrointestinal. Durante su recuperación en la fundación, dio a luz a varios gatitos, entre ellos Júpiter, quien ha estado a su lado desde el primer momento.

La conexión entre ambos es evidente. Luna, sensible y reservada, encuentra en su hijo un apoyo constante. Júpiter, sociable y juguetón, anima a su madre a descubrir el mundo con confianza. Son el equilibrio perfecto y por eso su adopción será en conjunto.

Ambos se entregan esterilizados, vacunados (virales completas), desparasitados, con tratamiento antipulgas al día y con historia clínica completa desde su rescate.

Neptuno y Venus: hermanos que se cuidan el uno al otro

Los hermanitos Neptuno y Venus también buscan una familia que los adopte juntos. Neptuno es activo, curioso y cariñoso. Venus es más tímida, pero encuentra en su hermano la seguridad que necesita para sentirse tranquila y confiada. Su relación de apoyo mutuo los convierte en una dupla inseparable.

Saturno y Mercurio: opuestos que se complementan

Con nueve meses de edad, Saturno y Mercurio completan esta familia felina. Uno es reservado, el otro sociable, juntos forman una pareja equilibrada, ideal para quienes buscan dos gatos con personalidades diferentes pero compatibles. Como sus hermanos, también serán entregados en adopción conjunta.

Estos seis gatos ya han formado lazos irrompibles entre ellos. Adoptarlos en pareja no solo facilita su adaptación al nuevo hogar, sino que también garantiza su bienestar emocional y una vida más estable y feliz.

Los interesados en darles una segunda oportunidad pueden comunicarse a través de WhatsApp al 311 8471387 o por mensaje directo en las redes sociales de Fundación Gatitus, donde podrán iniciar el proceso de adopción.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

