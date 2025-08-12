La propuesta pedagógica y lúdica incluye estaciones interactivas que estimulan el olfato, el tacto y el oído de los perros. Foto: Expopet

En el marco del décimo aniversario de Expopet, la feria de mascotas más importante del país, Corferias se prepara para recibir a miles de visitantes del 14 al 18 de agosto, con una propuesta que promete convertirse en el corazón emocional del evento: la renovada Escuela de la Felicidad Canina, una experiencia sensorial y afectiva liderada por el reconocido educador canino Jeison Botero, más conocido como “Jei el de los Perros“.

Ubicada en el Pabellón 3, nivel 2, esta innovadora zona se presenta como un verdadero “Disney para perros”, con actividades diseñadas para fortalecer el vínculo entre humanos y sus mascotas a través del juego consciente, la empatía y la diversión. Desde desafíos olfativos y pruebas de confianza, hasta recorridos sensoriales e inclusivos, el espacio está pensado para que los tutores y sus compañeros de cuatro patas vivan momentos inolvidables.

“La Escuela de la Felicidad Canina nace del amor y la admiración que sentimos por los perros. Es una invitación a jugar como ellos: sin juicios, sin metas, solo por el placer de compartir”, afirma Jei el de los Perros, creador del concepto.

La propuesta pedagógica y lúdica incluye estaciones interactivas que estimulan el olfato, el tacto y el oído de los perros, ayudándolos a gestionar emociones como el miedo, la ansiedad y la inseguridad. En palabras de Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet: “La Escuela de la Felicidad representa una evolución en la forma como entendemos la tenencia responsable. Es una propuesta que marca un antes y un después en la relación entre humanos y animales.”

Experiencias destacadas:

¡Un Tesoro en mi Nariz! : piscina gigante de pelotas donde los perros buscan cofres escondidos usando su olfato.

El Túnel de los Perros Valientes : recorrido diseñado para ayudar a los perros a transformar el miedo en confianza.

Dogscape – El Laberinto del Vínculo : dinámica donde el tutor, con los ojos cubiertos, debe guiar a su perro a través de obstáculos, poniendo a prueba la confianza mutua.

Atletas por un Día : carrera de relevos inclusiva para personas y perros, sin competencia ni presión.

Agility para Perros que No Hacen Agility: circuito adaptado para todas las edades, tamaños y niveles de experiencia.

La programación de actividades puede estar sujeta a cambios. Para más información sobre Expopet 2025, programación, boletería y expositores, los interesados pueden consultar la página oficial: expopetcolombia.com.

