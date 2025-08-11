No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Refugio llama a reflexionar tras 447 solicitudes de adopción por un perro de raza

Aun con mensajes por el bulldog, la organización espera que ese interés motive a adoptar a los cientos de mestizos que siguen esperando hogar.

11 de agosto de 2025 - 07:59 p. m.
Imagen de referencia. Los perros criollos o sin raza a menudos son estigmatizados, rechazados y maltratados. Al adoptarlos, está ayudando a escribir una nueva historia.
Imagen de referencia. Los perros criollos o sin raza a menudos son estigmatizados, rechazados y maltratados. Al adoptarlos, está ayudando a escribir una nueva historia.
Foto: Freepik
La organización de rescate animal Rescataditos Pergamino generó un fuerte debate en redes sociales tras contar lo ocurrido con la publicación de un perro de raza en adopción. Según explicó su representante, la publicación recibió en un solo día 447 solicitudes de personas interesadas, muchas de ellas insistiendo con llamadas y mensajes durante horas.

El contraste, señaló, es evidente. “Cuando publicamos perros mestizos, la mayoría de comentarios son: ‘pobrecito’, ‘una familia para él’, ‘no tengo espacio’, ‘suerte para él’... Pero no llegan tantas solicitudes reales de adopción”, lamentó.

La publicación recordó que, para los animales, la raza, el color de pelaje o las capacidades físicas no tienen importancia. “Ellos nos eligen a nosotros sin importar nada de eso. Ven con el alma, y eso es lo que nos falta como sociedad”, expresó.

Aunque aún recibe mensajes por el bulldog publicado, la organización espera que el interés que despertó ese perro sirva para que más personas se animen a adoptar a los cientos de mestizos que esperan en refugios y en las calles. “Ojalá la mayoría esté dispuesto a darle ese amor que tenían para el bulldog a otro corazón que también lo necesita”, concluyó.

El mensaje ha sido compartido cientos de veces, convirtiéndose en un llamado a la reflexión sobre la discriminación que aún existe hacia los perros mestizos y el compromiso pendiente con la adopción responsable.

