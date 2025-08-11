Rescatan a perrita que estuvo más de diez horas atada cerca de un incendio

La historia llegó a la BC SPCA, organización que se hizo cargo del animal y lo nombró Eve en honor al segundo nombre de su rescatista. Foto: Janet O'Reilly

Una perra abandonada y encadenada a un árbol fue rescatada cerca de un área con orden de evacuación por el incendio forestal Wesley Ridge, en la isla de Vancouver, Columbia Británica.

El hallazgo ocurrió a inicios de agosto, cuando Janet O’Reilly escuchó a un perro llorar mientras paseaba con su mascota por senderos remotos en el límite de la zona de alerta. En ese momento no encontró al animal, pero horas después un vecino la contactó tras descubrirlo atado con una cadena de apenas 30 centímetros, sin agua ni comida.

O’Reilly volvió al lugar, liberó a la perra y la llevó a su casa. “Estaba tan sedienta… llevaba al menos 10 horas ahí. Parece dulce, pero no se siente cómoda con otros perros”, relató en una publicación en Facebook en la que pidió ayuda, ya que no podía quedarse con ella debido a que convive con dos perros y dos gatos.

La historia llegó a la BC SPCA, organización que se hizo cargo del animal y lo nombró Eve en honor al segundo nombre de su rescatista. Según Sam Sattar, de la sede Alberni-Clayoquot, la perra tiene cerca de dos años, está en buen estado de salud y se muestra amigable. No tiene microchip ni otra forma de identificación, por lo que será esterilizada y puesta en adopción si nadie la reclama.

O’Reilly expresó su indignación por el abandono: “Siento que un monstruo hizo esto. Si alguien quisiera que encontraran a este perro, lo habría dejado en un lugar donde hubiera personas”.

El Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica informó que el incendio de Wesley Ridge se encuentra contenido y no representa riesgo de expansión.

