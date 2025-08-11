Mujer hospitalizada vive emotivo momento al reencontrarse con su gata

La mujer acarició y alimentó a la gata con yogur, mientras otra paciente, amiga de su madre, se acercó a saludar. Foto: @theneltwins

Unas gemelas canadienses protagonizaron un emotivo momento al llevar de forma encubierta la gata de la familia al hospital para sorprender a su madre, ingresada desde el 27 de julio tras sufrir convulsiones.

Durante las visitas, la mujer les confesó cuánto extrañaba a Luna, por lo que, junto a su hermano menor, las jóvenes idearon un plan para llevarla. La colocaron en una bolsa cubierta con un abrigo y atravesaron los pasillos intentando pasar desapercibidas.

Al llegar a la habitación, pidieron cerrar las cortinas, lo que provocó que la paciente pensara que algo había pasado. Pero al ver a Luna, su rostro se iluminó. Durante unos minutos, la acarició, le dio yogur y conversó con ella, mientras otra paciente se acercó para saludarla.

La visita duró alrededor de 10 minutos y, según las hermanas, valió la pena el riesgo. La gata se comportó con calma y no maulló en ningún momento. Su madre aseguró que fue “el mejor regalo”.

El video del momento, publicado en Instagram el 6 de agosto, superó las 183.000 reproducciones y generó reacciones encontradas: algunos usuarios celebraron el gesto como un impulso para la recuperación, mientras otros señalaron que la gata pudo haberse estresado.

Ante las críticas, las gemelas respondieron que lo único que importaba era devolverle la felicidad a su madre. “Solo queríamos verla sonreír otra vez”, afirmaron.

