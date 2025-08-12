Perros y gatos criollos tendrán su propio concurso de belleza en Bogotá

Más que un certamen de belleza, “Mi Criollo Más Bello” es un espacio para contar historias de amor, superación y lealtad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La feria Expopet 2025, que se realizará del 14 al 18 de agosto en Corferias, abrirá nuevamente sus puertas al concurso más esperado por los amantes de los animales: “Mi Criollo Más Bello 2025”, una iniciativa de la Revista Mascotas&Co que busca visibilizar y celebrar a los perros y gatos criollos y semi-criollos que, con su belleza única y sus historias conmovedoras, se han ganado un lugar en el corazón de sus familias.

La cita será el sábado 16 de agosto a las 10:00 a.m., y promete convertirse, una vez más, en uno de los eventos más emotivos y concurridos de la feria. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse en el sitio web www.mascotasyco.com, en la sección dedicada al concurso.

Un homenaje al vínculo humano-animal

Más que un certamen de belleza, “Mi Criollo Más Bello” es un espacio para contar historias de amor, superación y lealtad. En este espacio, los criollos, esos peludos que muchas veces son rescatados o adoptados, demuestran que la belleza también se encuentra en lo auténtico y diverso.

En esta edición, el concurso incluye una nueva categoría: los semi-criollos, perros o gatos que presentan rasgos de raza mezclados con el encanto de un origen criollo. La inclusión de esta categoría busca ampliar el reconocimiento de animales que muchas veces quedan fuera de otras competencias tradicionales.

Categorías por edades y premios especiales

Los animales participantes competirán en las siguientes categorías:

Cachorros (desde los 4 meses hasta el año)

Adultos (1 a 6 años)

Senior (7 años en adelante)

Los dos ganadores absolutos, uno en la categoría canina y otro en la felina, serán premiados con obsequios de los patrocinadores, recibirán su medalla oficial del certamen y protagonizarán la portada de la próxima edición de la Revista Mascotas&Co.

Requisitos de inscripción y normas del evento

El valor de la inscripción es de $15.000 , a través de la plataforma Nequi , con un pago por cada animal inscrito.

Cada inscrito recibirá una boleta para ingresar a Expopet 2025.

Los perros deben asistir con traílla y correa , y si tienden a ser nerviosos o agresivos, deberán llevar bozal.

Los gatos deben ser transportados obligatoriamente en guacal o maleta cómoda.

No se permiten disfraces, ropa ni accesorios.

Los animales serán evaluados por un juez especializado , teniendo en cuenta: estado de salud, belleza criolla y condiciones de tenencia responsable .

Los tutores deben llevar implementos para recoger las heces de sus mascotas.

Los cuidadores serán legalmente responsables por sus animales durante el evento.

Desde su creación, “Mi Criollo Más Bello” ha sido un espacio para celebrar la identidad y el valor de miles de animales que, sin tener pedigrí, rebosan de carácter, ternura y personalidad.

