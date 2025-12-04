Familia se muda y deja a su perrita de 10 años abandonada en casa: ahora es famosa

El antes y después de Molly, una perrita que fue abandonada a sus 10 años por su anterior familia. Foto: Molly's New Life

Durante varios días, una pitbull llamada Molly, cuando tenía diez años, permaneció atada a un árbol en el jardín que alguna vez fue su hogar. Sus dueños habían vendido la casa y, entre las cosas que decidieron llevarse, ella no estaba incluida.

Esperó sin entender por qué la habían dejado atrás, mirando la puerta una y otra vez, creyendo que alguien regresaría por ella. Pero nadie volvió.

Cuando la nueva pareja propietaria, April Parker y su esposo, llegó al lugar, lo primero que hizo fue buscarla. La encontraron en silencio, con la mirada triste, el cuerpo encogido y confundida, como si el mundo se le hubiera acabado.

En ese momento, April se acercó despacio y le prometió algo que cambiaría su destino: “Nunca volverás a estar sola”.

Esa promesa se cumplió. Desde que la rescataron, Molly tiene una nueva vida. Los videos de su historia, compartidos en la cuenta Molly’s New Life, empezaron a circular en TikTok en 2023 y hoy suman más de 7.8 millones de me gusta.

De hecho, ese primer video ya llega a 33.5 millones de vistas. Millones de personas en el mundo se conmovieron al verla pasar de la soledad al amor.

En los videos se le ve tranquila, acompañada y segura. En una de ellas, Molly tiembla por el ruido de los truenos, mientras su nueva familia la consuela.

En otro, duerme junto a una gata —que también había sido abandonada por su anterior familia—, y el mensaje que acompaña el video lo resume todo: “Ninguna volverá a estar sola otra vez”.

Con el paso de los años, Molly se adaptó a su nueva vida rodeada de cariño. Corre, juega, pasea en carro y duerme sin miedo. April y su esposo la integraron a su hogar como un miembro más de la familia. Incluso los gatos de la casa, la aceptaron y hoy comparten con ella los días tranquilos que antes no conocía.

“Pensar de dónde venían y ver dónde están ahora… amadas y a salvo”, escribió April en uno de los videos. Esa frase se convirtió en el resumen perfecto de lo que Molly representa: la posibilidad de volver a confiar.

Porque aunque su historia nació del abandono, terminó recordándonos algo importante: todavía hay personas dispuestas a cuidar, amar y darle una segunda oportunidad a los animales que otros dejaron atrás.

Y gracias a eso, Molly duerme cada noche sin cadenas, con la certeza de que nunca volverá a estar sola.

