Perrita busca un nuevo hogar en Bogotá tras accidente de su cuidadora, una adulta mayor

Una perrita mestiza de un año y tres meses busca una nueva familia en Bogotá, luego de que la mujer que la cuidaba, una adulta mayor, sufriera un accidente. La historia fue compartida por la Fundación Protectora de Animales (Funpaaf), organización que apoya la difusión del caso con la esperanza de encontrarle un hogar definitivo.

Según explicó la fundación, la perrita hace parte de una camada de cuatro cachorros que nacieron después de que la mujer rescatara a su madre y decidiera darle un hogar temporal. Con el tiempo, la rescatistas y su esposo se encariñaron con los animales y terminaron quedándose con ellos. Sin embargo, la situación cambió recientemente debido a problemas de salud de los cuidadores.

La mujer que los acogió sufrió un accidente y permanece hospitalizada. Su esposo, también un adulto mayor de aproximadamente 80 años, enfrenta problemas de salud y requiere oxígeno de forma permanente, lo que dificulta que pueda seguir cuidando plenamente de los animales.

Ante esta situación, la pareja tomó la difícil decisión de buscar nuevos hogares para los perros, con el fin de garantizar que reciban el cuidado y la atención que necesitan. Tres de los cachorros ya fueron adoptados, pero aún falta una perrita por encontrar familia.

La perrita que aún espera adopción se encuentra en el barrio Primavera Occidental, en la localidad de Puente Aranda. Tiene todas sus vacunas al día, está desparasitada y esterilizada, y de acuerdo con quienes la conocen, es una perra cariñosa y joven que busca una familia que le brinde estabilidad, cuidado y afecto.

Desde Funpaaf hacen un llamado a quienes estén interesados en adoptar de manera responsable para que ayuden a cambiar su historia. La organización insiste en que el objetivo es encontrarle un hogar definitivo donde pueda crecer y vivir con bienestar.

Las personas interesadas en iniciar el proceso de adopción o en recibir más información pueden comunicarse al número 321 245 1394. La difusión de este caso busca que la perrita tenga una segunda oportunidad y pueda encontrar una familia que la cuide para siempre.

