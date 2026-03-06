Buscan a Sabina, perrita de apoyo emocional de 14 años desaparecida y que requiere cuidados

Sabina es una perrita senior, sufre displasia de cadera y presenta problemas de visión, por lo que su familia insiste en la urgencia de encontrarla. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La familia de Sabina, una perrita de raza cocker spaniel de 14 años, se encuentra buscándola desde el pasado 10 de enero de 2026, cuando se perdió en una finca ubicada en el municipio de Apulo, Cundinamarca. Desde entonces, sus cuidadores han recibido algunas pistas que indican que podría haber sido vista en el pueblo e incluso trasladada a Bogotá.

Según relató su cuidadora, la perrita viajó con ella a finales de diciembre a una finca familiar en Apulo. Sin embargo, debido a compromisos laborales, tuvo que regresar a Bogotá el 4 de enero, por lo que Sabina se quedó temporalmente al cuidado de su madre.

Días después, el sábado 10 de enero, la perrita se desorientó dentro de la finca y terminó alejándose del lugar. Desde ese momento no se volvió a tener certeza de su paradero.

Con el paso de los días, algunas personas han informado haberla visto en el casco urbano de Apulo y también en el municipio cercano de Anapoima. Incluso, la familia recibió llamadas en las que aseguraban haberla visto en Bogotá, por lo que no descartan que alguien la haya recogido y trasladado.

Sabina es una perrita senior que requiere cuidados especiales. Padece displasia de cadera, comenzaba a presentar cataratas en los ojos y ya caminaba con dificultad. Además, tenía problemas para controlar la orina, por lo que su familia insiste en la urgencia de encontrarla para garantizar su bienestar.

Para su cuidadora, su ausencia ha sido especialmente dolorosa. La adoptó cuando tenía apenas un mes de vida y desde entonces se convirtió en su compañera constante y en un importante apoyo emocional a lo largo de diferentes momentos de su vida.

Sabina es una hembra esterilizada, de raza cocker spaniel, con cola corta. Tiene pelaje color dorado café y una mancha blanca característica en la cara. Al momento de perderse tenía el pelo corto, pues solían cortárselo cuando viajaban para evitar que sufriera por el calor, aunque es posible que ahora lo tenga más largo.

La familia ofrece recompensa por información que permita encontrarla. Quienes tengan datos sobre su paradero o crean haberla visto pueden comunicarse a los números 321 375 8448 o 321 252 5038.

Mientras tanto, sus tutores mantienen la esperanza de poder reencontrarse con ella y traerla de vuelta a casa.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱