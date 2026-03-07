Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

La familia de atenea se mudó, pero a ella la dejó abandonada en la casa: necesita ayuda

La fundación Rescate Regional Oficial, ubicada en Ubaté, Cundinamarca, compartió la historia de Atenea, una pitbull joven que fue abandonada dentro de una vivienda.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
07 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Luego de ser abandonada dentro de una casa, Atenea fue rescatada por una fundación y hoy busca una familia que la adopte.
Luego de ser abandonada dentro de una casa, Atenea fue rescatada por una fundación y hoy busca una familia que la adopte.
Foto: @rescateregional
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una perrita de raza pitbull llamada Atenea busca un nuevo hogar luego de haber sido abandonada dentro de una vivienda por su supuesta “familia”. Su caso fue dado a conocer por la organización sin ánimo de lucro Rescate Regional Oficial, ubicada en Ubaté, Cundinamarca y dedicada a la protección de animales vulnerables, maltratados o en situación de abandono.

De acuerdo con la fundación, Atenea fue encontrada sola dentro de la casa después de que la familia que vivía allí se mudara. El hallazgo ocurrió cuando el propietario del inmueble regresó al lugar con la intención de arrendarlo nuevamente y descubrió que la perrita había sido dejada atrás.

Vínculos relacionados

Perrita busca un nuevo hogar en Bogotá tras accidente de su cuidadora, una adulta mayor
Buscan a Conny en Bogotá, perrita perdida que está en tratamiento y con cuidados especiales
Esterilización gratuita para perros y gatos en Bogotá: así puede inscribirse

“Su ´familia´ se trasteo y cuando el dueño volvió para arrendar la casa, se dio cuanta que la habían dejado adentro abandonada. ¿Hasta cuando tanta maldad con seres leales?“, escribió la fundación en su cuenta de Instagram.

Tras el rescate, voluntarios de la organización iniciaron el proceso para garantizar su bienestar y ahora trabajan en encontrarle un hogar responsable. Según explican, Atenea es una perrita joven y con un gran potencial para desarrollar vínculos cercanos con las personas.

Sin embargo, por sus características y antecedentes, la fundación recomienda que sea adoptada por una familia que tenga experiencia o conocimiento en el manejo de perros de esta raza. También aclaran que no convive con otras mascotas, por lo que el hogar ideal sería uno en el que pueda recibir atención y cuidados exclusivos.

Rescate Regional Oficial hace un llamado a las personas interesadas en la adopción responsable, especialmente a quienes conozcan el manejo de perros tipo pitbull y puedan brindarle un entorno estable y seguro.

Quienes deseen obtener más información sobre el proceso de adopción pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 301 590 6572 o en las redes sociales de la fundación @rescateregional. La organización también invita a difundir el caso para aumentar las posibilidades de que Atenea encuentre una familia definitiva.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.