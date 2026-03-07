La familia de atenea se mudó, pero a ella la dejó abandonada en la casa: necesita ayuda

Luego de ser abandonada dentro de una casa, Atenea fue rescatada por una fundación y hoy busca una familia que la adopte. Foto: @rescateregional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una perrita de raza pitbull llamada Atenea busca un nuevo hogar luego de haber sido abandonada dentro de una vivienda por su supuesta “familia”. Su caso fue dado a conocer por la organización sin ánimo de lucro Rescate Regional Oficial, ubicada en Ubaté, Cundinamarca y dedicada a la protección de animales vulnerables, maltratados o en situación de abandono.

De acuerdo con la fundación, Atenea fue encontrada sola dentro de la casa después de que la familia que vivía allí se mudara. El hallazgo ocurrió cuando el propietario del inmueble regresó al lugar con la intención de arrendarlo nuevamente y descubrió que la perrita había sido dejada atrás.

“Su ´familia´ se trasteo y cuando el dueño volvió para arrendar la casa, se dio cuanta que la habían dejado adentro abandonada. ¿Hasta cuando tanta maldad con seres leales?“, escribió la fundación en su cuenta de Instagram.

Tras el rescate, voluntarios de la organización iniciaron el proceso para garantizar su bienestar y ahora trabajan en encontrarle un hogar responsable. Según explican, Atenea es una perrita joven y con un gran potencial para desarrollar vínculos cercanos con las personas.

Sin embargo, por sus características y antecedentes, la fundación recomienda que sea adoptada por una familia que tenga experiencia o conocimiento en el manejo de perros de esta raza. También aclaran que no convive con otras mascotas, por lo que el hogar ideal sería uno en el que pueda recibir atención y cuidados exclusivos.

Rescate Regional Oficial hace un llamado a las personas interesadas en la adopción responsable, especialmente a quienes conozcan el manejo de perros tipo pitbull y puedan brindarle un entorno estable y seguro.

Quienes deseen obtener más información sobre el proceso de adopción pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 301 590 6572 o en las redes sociales de la fundación @rescateregional. La organización también invita a difundir el caso para aumentar las posibilidades de que Atenea encuentre una familia definitiva.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱