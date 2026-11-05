Bogotá tendrá un nuevo evento para quienes disfrutan de los planes en familia y las experiencias gastronómicas. Del 6 al 8 de noviembre de 2026, la Hacienda San Rafael será el escenario de Velú & Friends y Burfest, dos encuentros que llegarán por primera vez a la capital con una propuesta que combina el mundo de las mascotas, los emprendimientos y la gastronomía. La entrada será gratuita y los organizadores esperan recibir a más de 50.000 visitantes durante los tres días.

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Feria de mascotas y festival de hamburguesas llegan con entrada gratuita a Bogotá

La iniciativa reunirá dos formatos diferentes en un mismo espacio. Por un lado, Velú & Friends ofrecerá productos, servicios y experiencias dirigidas a las familias multiespecie, es decir, aquellas que conviven con perros y gatos. Por otro, Burfest tendrá una zona gastronómica con 16 hamburgueserías que presentarán preparaciones especiales para esta edición, todas con un precio único de COP 27.000.

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Velú llega a Bogotá después de ocho ediciones en Medellín

La llegada de Velú a la capital representa un nuevo paso en la expansión de esta feria, que nació en Medellín y ya cuenta con ocho ediciones. Según cifras de sus organizadores, su última convocatoria en esa ciudad reunió a cerca de 70.000 asistentes.

Bajo el concepto City Gone Wild, la propuesta busca reunir marcas, emprendimientos y consumidores alrededor del bienestar animal, el entretenimiento y los productos especializados para mascotas. Los visitantes podrán encontrar ropa, accesorios, snacks, alimentación natural y diferentes servicios relacionados con el cuidado de perros y gatos.

Entre los espacios destacados estará el Pabellón Cachorros, que contará con la participación de 37 marcas emergentes. También se desarrollará el Pasaporte Velú, una ruta experiencial que invitará a los asistentes a recorrer diferentes puntos de la feria y participar en actividades, zonas temáticas y activaciones de marca.

La programación incluirá, además, experiencias de bienestar animal, entretenimiento y encuentros con influenciadores del universo de las mascotas. La iniciativa fue creada por tres socias, entre ellas Laura Londoño, médica veterinaria, especialista en comportamiento animal y conocida en redes sociales como Lauvet.

La organización busca que la feria también funcione como una plataforma comercial para emprendimientos y empresas de la industria pet, al facilitar el contacto con nuevos consumidores y generar oportunidades de colaboración. Su plan de expansión contempla llegar a otras ciudades de Colombia y explorar mercados internacionales.

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Burfest tendrá 16 hamburgueserías con precios de $27.000

La gastronomía será otro de los atractivos del encuentro. Burfest, festival de hamburguesas que también debutará en Bogotá, tendrá un espacio con 16 establecimientos que ofrecerán recetas creadas especialmente para esta edición. Todas las hamburguesas tendrán un precio único de COP 27.000.

El festival llega a la capital después de consolidar su convocatoria en Medellín, donde su edición anterior reunió a más de 50.000 personas.

Música, actividades familiares y experiencias para mascotas

La programación conjunta de Velú & Friends y Burfest incluirá música en vivo, actividades para niños, juegos, cervezas artesanales, emprendimientos locales y experiencias de marca.

La alianza también contempla iniciativas relacionadas con causas sociales. Mientras Velú tiene el bienestar animal como uno de los ejes de su propuesta, Burfest trabaja con fundaciones dedicadas a la protección animal y al apoyo de la niñez.

De esta manera, los visitantes podrán disfrutar de diferentes actividades en un mismo lugar, recorrer la oferta comercial dedicada a las mascotas y conocer las propuestas gastronómicas de las hamburgueserías participantes.

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Datos clave de Velú & Friends y Burfest

Fechas: 6, 7 y 8 de noviembre de 2026

6, 7 y 8 de noviembre de 2026 Lugar: Hacienda San Rafael, Bogotá

Hacienda San Rafael, Bogotá Entrada: gratuita

gratuita Precio de las hamburguesas: COP 27.000 cada una.

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