Policía rindió homenaje a tres perros criollos que acompañan a los uniformados

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Neiva, estos tres compañeros de cuatro patas representan un vínculo que va más allá de la presencia de los animales en las instalaciones. Su compañía durante…

La Policía Nacional en Neiva rindió un homenaje a tres perros criollos que gracias a su presencia cotidiana se han ganado un lugar especial entre los uniformados. Los animales suelen acompañar las jornadas de vigilancia y seguridad en las instalaciones policiales, donde se han convertido en parte de la dinámica diaria de quienes trabajan allí.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Neiva, estos tres compañeros de cuatro patas representan un vínculo que va más allá de la presencia de los animales en las instalaciones. Su compañía durante los turnos ha fortalecido una relación de cercanía con los integrantes de la institución, quienes los reconocen como parte de su familia.

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“Estos nobles amigos se han convertido en parte de nuestra familia institucional, recordándonos que el servicio, la fidelidad y el compañerismo también se expresan a través de quienes sin palabras nos brindan su compañía incondicional”, señaló la institución.

El reconocimiento también fue una oportunidad para destacar la lealtad y la compañía que estos perros ofrecen a los uniformados. Aunque no participan de las labores policiales de la misma manera que los funcionarios, su presencia se ha convertido en un motivo de afecto y cercanía dentro de las instalaciones.

La institución resaltó que valores como la fidelidad, el compañerismo y el servicio no se manifiestan únicamente a través de las palabras, sino también en esos vínculos cotidianos que se construyen con los animales.

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Asha y Nala también encontraron un hogar en una estación de Policía

En medio de las fuertes lluvias que afectaron a Montería y varios municipios de Córdoba en octubre de 2026, Asha y Nala llegaron empapadas y temblando a la Estación de Policía de la Margen Izquierda, ubicada en el barrio Vallejo. Al verlas en esas condiciones, los uniformados no dudaron en auxiliarlas, las secaron, les dieron alimento, abrigo y un lugar seguro para resguardarse del frío y la lluvia.

Conmovidos por su situación y el cariño que les tomaron, los uniformados decidieron adoptarlas oficialmente. Desde entonces, Asha y Nala viven protegidas y reciben atención y afecto. Su historia fue compartida por la Policía Metropolitana de Montería y demuestra cómo un acto de empatía puede cambiar la vida de dos animales vulnerables.

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