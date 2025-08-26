No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Fraudes con el Sisbén en Cali afectan la atención veterinaria de los animales

Frecuentemente, el documento no lo presentan los dueños de las mascotas, sino terceros que buscan aprovecharlo de forma fraudulenta.

26 de agosto de 2025 - 08:45 p. m.
Imagen de referencia. El mal uso del Sisbén afecta la asignación de recursos destinados al bienestar animal en Cali.
Foto: Freepik
La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) y el Centro de Bienestar Animal (CBA) hicieron un llamado a la comunidad caleña para que se abstenga de prestar o facilitar el Sisbén con el fin de acceder a servicios veterinarios. La advertencia surge tras detectar un uso irregular e indiscriminado de este sistema, lo que no solo afecta la correcta asignación de recursos, sino que también acarrea consecuencias legales.

Miguel Ángel Burbano, líder de Servicios Veterinarios de la Uaepa, explicó que durante recientes inspecciones se evidenciaron casos de mala tenencia de mascotas y presuntos hechos de maltrato animal asociados al uso indebido del Sisbén. En muchos de estos casos, dijo, no son los verdaderos responsables de los animales quienes presentan el documento, sino terceros que lo utilizan de manera fraudulenta.

“Si durante la evaluación veterinaria se detectan condiciones de maltrato, negligencia o cualquier otra situación irregular, los titulares del Sisbén serán responsables legales ante las autoridades. Además, estas prácticas afectan la atención oportuna de las mascotas que sí lo necesitan”, advirtió Burbano.

La Uaepa detalló que entre los fraudes más frecuentes se encuentran:

  • Personas que llevan a sus animales usando el Sisbén de otros titulares.
  • Suplantación de identidad mediante documentos falsos para acceder a los beneficios de los niveles A y B.

El Sisbén es una herramienta diseñada para identificar a familias en situación de vulnerabilidad y garantizar su acceso a programas sociales, incluidos servicios gratuitos o subsidiados de atención veterinaria. Su mal uso, señaló la administración municipal, vulnera esta función social y puede derivar en sanciones.

Las autoridades insistieron en que la tenencia responsable de mascotas es fundamental y recordaron que el préstamo de información del Sisbén no solo constituye un fraude, sino que limita la posibilidad de que los animales que realmente requieren atención reciban un servicio oportuno y adecuado.

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

