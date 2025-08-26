Golden retriever explora la playa por primera vez y cautiva con su energía (video)

El primer paseo a la playa de Bodhi estuvo lleno de energía y momentos inesperados. Foto: @enlightenedbodhi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El primer encuentro de Bodhi, un golden retriever, con la playa se convirtió en un fenómeno viral luego de que sus dueños compartieran en TikTok un video en el que el perro corre con entusiasmo desbordante hacia el mar.

En la grabación, publicada en la cuenta @enlightenedbodhi y que ya supera los 3,6 millones de reproducciones, se observa el momento en que el animal es liberado de su correa. Sin dudarlo, Bodhi se lanza al agua, saluda a un desconocido y se une a varios perros en un juego de persecución. Más adelante, incluso aparece persiguiendo a otro can e intentando saltar sobre su lomo.

El video fue acompañado por un texto que narra la breve pero intensa aventura del golden: “Lo soltamos por primera vez en la playa pensando que nada pasaría… Lo volvimos a amarrar y nos fuimos a los cinco minutos.” La publicación llevaba como descripción: “El perro más feliz del mundo.”

Si bien muchos usuarios celebraron la vitalidad de Bodhi y destacaron lo característico que resulta en su raza el gusto por el agua, otros criticaron a los dueños por permitirle andar sin correa. “¿Por qué alguien dejaría libre a un perro que no obedece al llamado?”, cuestionó un comentarista. Otro señaló que esta situación podría arruinar la experiencia de animales temerosos de sus pares.

No obstante, cientos de espectadores defendieron a los dueños y consideraron que no hubo inconveniente en soltarlo en un espacio claramente amigable con los perros. “Tantas personas deberían aprender a disfrutar más. Su perro es adorable”, opinó uno de ellos.

El entusiasmo de Bodhi, sin embargo, dejó claro que, al menos para él, el día en la playa fue una experiencia inolvidable.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱