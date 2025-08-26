No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
En video: la inesperada reacción de un gato al notar que su dueña fue rechazada

La mujer contó que su esposo dedica gran parte de su tiempo a la nueva consola y que grabó el momento como una forma divertida de reflejar cómo se ha sentido algo ignorada.

26 de agosto de 2025 - 05:45 p. m.
Imagen de referencia. Las imágenes superaron los 20 millones de visualizaciones y los 2 millones de “me gusta” en pocos días.
Foto: Pexes
Un gato llamado Ringo se robó la atención en redes sociales al consolar a su dueña en un momento inesperado. El video, compartido a comienzos de agosto por la usuaria de Instagram @ringodanyan, muestra cómo su esposo aparta la mano de ella mientras juega en su consola Nintendo Switch 2. Ante la escena, el felino coloca su pata sobre la mano de la mujer y la mira fijamente, como si quisiera reconfortarla.

Las imágenes superaron los 20 millones de visualizaciones y los 2 millones de “me gusta” en pocos días. En diálogo con Newsweek, la dueña explicó que su esposo ha estado muy concentrado en la nueva consola y que quiso capturar con humor la sensación de estar “un poco descuidada”. También destacó que Ringo es especialmente afectuoso y suele demostrarlo de distintas maneras.

El gesto del gato desató reacciones divertidas entre los usuarios. Comentarios como “Los gatos nunca te decepcionan” y “Las chicas no necesitamos novios, solo gatos” reflejaron la ternura que generó el clip.

Diversos estudios sobre comportamiento felino señalan que los gatos sí pueden percibir el estado emocional de sus dueños. Aunque no lo expresen como los perros, muchos buscan acercarse, acariciar o acompañar cuando perciben tristeza, ansiedad o cambios en el ánimo, lo que refuerza la idea de que también son animales sensibles y empáticos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

