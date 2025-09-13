Angelita pesaba solo dos kilos cuando fue rescatada en Ciudad Bolívar: busca apoyo

Actualmente, Angelita pesa tres kilos y medio y poco a poco ha ido recuperando su vitalidad. Foto: Rex en Dos

Con apenas dos kilos de peso y el cuerpo consumido por la desnutrición, Angelita llegó a la fundación Rex en Dos Patas al borde de la muerte. Sus huesos sobresalían bajo la piel, estaba deshidratada y tenía heridas en distintas partes de su cuerpo.

Fue encontrada en Ciudad Bolívar, Bogotá, por una mujer que no pudo pasar de largo al verla en tan deplorable estado. Ese acto de compasión fue el primer paso para que Angelita pudiera recibir ayuda y ser llevada a un lugar donde empezaría su recuperación.

El diagnóstico fue devastador. Sus caderas presentaban lesiones que hacen pensar que pasó meses postrada en la misma posición, sin poder moverse. El hambre prolongada dejó estragos en su organismo: daño en el hígado, problemas renales, hipertirodismo y la necesidad urgente de una alimentación especial con comida hidrolizada.

A su deterioro físico se suma un daño emocional profundo. Angelita es temerosa y desconfiada, reacciona con miedo ante los movimientos bruscos y parece cargar consigo recuerdos de maltrato. Sanar sus heridas emocionales será tan importante como tratar sus problemas de salud.

Hoy, gracias a Rex en Dos Patas, la pequeña recibe medicamentos, alimentación adecuada y atención veterinaria constante. Sin embargo, en este momento, la fundación no cuenta con los recursos suficientes para cubrir todos los tratamientos que Angelita necesita y, al mismo tiempo, atender a otros animales en condiciones similares.

Por eso hacen un llamado a quienes quieran sumarse a esta causa. Cualquier aporte será vital para que Angelita continúe con sus cuidados. También es posible apoyar difundiendo su historia en redes sociales, para que más personas conozcan el trabajo de la fundación y se unan a su labor.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse a través de las redes sociales de @rex.endospatas.

