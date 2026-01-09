Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Galleta debe perder un ojo para tener una segunda oportunidad: buscan apoyo para su cirugía

La perrita presenta uno de sus ojos completamente prolapsado, una lesión que le provoca dolor intenso.

09 de enero de 2026 - 03:30 p. m.
Las personas interesadas en conocer la evolución de Galleta y su proceso de recuperación pueden seguir su historia a través de la cuenta de Instagram @Adopta_con_responsabilidad.
Foto: @Adopta_con_responsabilidad.
El grupo de rescate animal Adopta con Responsabilidad, lanzó un llamado urgente a la solidaridad para salvar la vida de Galleta, una perrita de aproximadamente 13 años que fue rescatada en estado crítico en una zona de invasión del municipio de Soacha.

La peluda había sido retenida por una familia del sector hasta que el equipo de rescate logró intervenir al evidenciar la gravedad de su condición.

De acuerdo con la organización, Galleta presenta uno de sus ojos completamente prolapsado, una lesión que le provoca dolor intenso y la expone a un alto riesgo de infección sistémica.

Actualmente, el equipo prioriza su estabilización física y emocional, dado el severo trauma que ha sufrido. El proceso incluye hospitalización y exámenes clínicos exhaustivos para determinar si su organismo está en condiciones de someterse a una cirugía de enucleación, procedimiento indispensable para retirar el ojo afectado y permitirle vivir el resto de su vida sin dolor y con dignidad.

Desde Adopta con Responsabilidad señalaron que este rescate fue una decisión tomada bajo el criterio de “ahora o nunca” y que, en este momento, el apoyo de la comunidad es fundamental para cubrir los costos médicos que implica su tratamiento.

Las personas interesadas en conocer la evolución de Galleta y su proceso de recuperación pueden seguir su historia a través de la cuenta de Instagram @Adopta_con_responsabilidad.

Para quienes deseen brindar ayuda directa o coordinar algún tipo de apoyo, la organización dispuso la línea de contacto 300 562 42 56. Cada aporte y cada gesto de difusión representa un paso más hacia la recuperación y el bienestar de Galleta.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

