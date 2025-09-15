Joven fue criticada por tener muchos animales: su respuesta conmovió a todos

La usuaria, identificada como Sofía Malacara (@sofiamalacara5), convive con tres perros y tres gatos, todos ellos rescatados y rehabilitados con amor y paciencia. Foto: TikTok @sofiamalacara5

Un post en TikTok, publicado por una usuaria, se volvió viral luego de responder con empatía y ternura a un comentario frecuente que recibe en redes sociales: “Qué asco que tengas muchos animales, tu casa debe de ser un desastre”. En lugar de confrontar, la joven decidió compartir imágenes y la historia de vida de sus seis mascotas, todas adoptadas y rescatadas de situaciones de vulnerabilidad.

La usuaria, identificada como Sofía Malacara (@sofiamalacara5), convive con tres perros y cuatro gatos, todos ellos rescatados y rehabilitados con amor y paciencia. Su publicación tocó una fibra sensible entre miles de personas, que destacaron su compromiso y la manera en que transformó una crítica en una poderosa reflexión sobre la empatía y el respeto por los animales.

Entre los perros está Lila, quien llegó en condiciones críticas: extremadamente delgada, con un ojo salido y un fuerte temor al contacto humano. Aunque inicialmente fue dada en adopción, fue devuelta por su familia temporal. “Decidimos quedárnosla, y fue la mejor decisión”, escribió la usuaria.

Akira fue encontrada gracias a una publicación en Facebook. Aparecía tirada entre basura, sin poder levantarse, tras haber sido atropellada. Hoy, con 13 años, lleva uno de ellos recuperándose en un hogar donde por fin recibe los cuidados necesarios.

En el caso de los gatos, la historia de Mikasa es especialmente dura. Fue rescatada con apenas tres meses, infestada de pulgas y con heridas por mordeduras. Su estado era tan delicado que, tras la desparasitación, expulsó restos de aluminio en sus heces.

Aunque nació en una casa y fue adoptada sin haber pasado por la calle, Ágatha es una gata que ha enfrentado múltiples intervenciones quirúrgicas debido a una mala práctica veterinaria. Por su parte, Nico fue encontrado siendo un cachorro. Afortunadamente, no había sufrido grandes daños y ha tenido una vida tranquila desde su adopción.

La última es Sissy, una gata rescatada embarazada. Dio a luz a una sola cría. Aunque Sofía intentó encontrar adoptantes, no tuvo éxito, así que decidió quedarse con ambas.

La historia de esta joven demuestra que, si se cuenta con los recursos, el tiempo y el compromiso, adoptar más de una mascota no solo es posible, sino transformador.

Publicaciones como esta demuestran que los mensajes de respeto, compasión y conciencia también pueden volverse virales.

