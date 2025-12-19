Fundaciones de animales denuncian suplantación de identidad y estafas con falsas adopciones

La Fundación Animalove ha sido víctima de usurpación de identidad, con estafadores usando su nombre y logo en redes sociales para engañar a las personas. Foto: @fundacion_animalove

La Fundación Animalove lanzó una alerta pública tras detectar casos de suplantación de identidad en las que personas inescrupulosas estarían utilizando su nombre, logo e incluso material institucional para ofrecer adopciones falsas de perros y gatos. Según denunció la organización, los estafadores contactan a posibles adoptantes, muestran fotografías de cachorros, principalmente de apariencia “tierna” o de razas pequeñas, y solicitan pagos anticipados por supuestos envíos o trámites.

“Han estafado a mucha gente, usan nuestro logo, dan nuestro kit y piden dinero para envío de perros y gatos”, señaló la fundación. También advirtieron que la situación se agrava en temporadas como Navidad, cuando aumenta la demanda de animales.

En su comunicado difundido en redes sociales, la organización fue enfática: “Personas inescrupulosas están utilizando el nombre y logo de la Fundación Animalove para ofrecer adopciones falsas de cachorros y perros pequeños. Están solicitando pagos por adelantado. Esto es una estafa”. El llamado a la ciudadanía es a no entregar dinero a nombre de la fundación y reportar de inmediato cualquier contacto sospechoso.

Animalove recordó que su labor se centra en el rescate de animales en situación de maltrato y abandono, su recuperación veterinaria y emocional, y la posterior búsqueda de hogares responsables. “Proteger a los animales también significa proteger a quienes quieren ayudar”, subrayó la entidad, al advertir que estas estafas no solo afectan a las personas cuyo dinero es robado, sino que dañan la confianza en el trabajo de las organizaciones de protección animal.

El problema, sin embargo, no sería aislado. El Hogar de Paso Salvando Huellas, organización dedicada a la rehabilitación y reubicación de fauna doméstica, con más de 98 gatos y 35 perros a su cuidado, también denunció una situación similar. A través de un comunicado, informó que ha recibido denuncias de personas que fueron estafadas por individuos que suplantan su identidad y solicitan dinero usando su nombre y logo.

“Queremos dejar absolutamente claro que no tenemos relación alguna con el número 3180815672, desde el cual se pide dinero para supuestamente enviar mascotas o realizar un proceso”, señaló la organización, que además compartió evidencias de perfiles falsos en redes sociales. Salvando Huellas pidió a la comunidad comunicarse únicamente por sus canales oficiales y verificar siempre la información antes de iniciar cualquier proceso de adopción.

Ambas fundaciones coincidieron en un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, desconfiar de solicitudes de dinero por adopciones y confirmar la autenticidad de los perfiles y números de contacto. También reiteraron que los procesos de adopción responsables no implican pagos por “envíos” ni intermediaciones informales.

Mientras las organizaciones buscan frenar estas prácticas y proteger a las personas solidarias, insistieron en que denunciar y visibilizar estos casos es clave para evitar nuevas estafas y proteger la labor de quienes trabajan diariamente por el bienestar animal.

