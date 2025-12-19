“Perros feos y chandosos”: comentario desató indignación en una fundación con 300 animales

La organización recordó las dificultades diarias que enfrenta para sostener un albergue con cerca de 300 animales rescatados. Foto: @angelesconpatas_fundacion

La Fundación Ángeles con Patas, ubicada en el municipio de Turbaco, Bolívar, compartió con indignación y tristeza un mensaje ofensivo e indignante que recibió en sus redes sociales después de dar a conocer una iniciativa para recaudar fondos. Según relató la organización, una persona respondió a una de sus historias con comentarios despectivos, burlas y expresiones humillantes dirigidas tanto al trabajo de la fundación como a los animales que cuidan.

De acuerdo con la publicación, el mensaje calificó de “ridículos” a quienes integran la fundación, cuestionó una rifa que estaban promoviendo como mecanismo de apoyo económico y desestimó la posibilidad de que alguien participara en ella. Además, el comentario incluyó expresiones ofensivas hacia los perros del albergue, señalándolos de forma despectiva por ser criollos, un hecho que la fundación aseguró no aceptar ni permitir.

“Que ridículos, ahora tienen una rifa que nadie les va a comprar, cierren mejor. Perros feos y chandosos”, decía el cruel comentario.

Desde Ángeles con Patas explicaron que, aunque intentaron que el mensaje no los afectara, el impacto emocional fue inevitable. La organización recordó que el sostenimiento del albergue implica una lucha constante y grandes sacrificios, especialmente al tener bajo su cuidado cerca de 300 animales rescatados. “No es tan fácil mantenernos en pie”, señalaron, al referirse a las dificultades diarias para cubrir alimentación, atención veterinaria y demás necesidades básicas.

La fundación enfatizó que su labor no se mide por la raza de los animales, sino por su bienestar y por el compromiso de protegerlos. En ese sentido, manifestaron que comentarios como el recibido resultan especialmente dolorosos en un contexto en el que cada aporte, por pequeño que sea, es fundamental para continuar con su misión.

Pese al desánimo generado por la situación, Ángeles con Patas aprovechó el mensaje para agradecer públicamente a las personas que los apoyan de manera constante y a quienes, sin necesidad de que se les solicite, brindan ayuda para que la fundación pueda seguir funcionando. También extendieron un agradecimiento anticipado a quienes en el futuro decidan sumarse a su causa, recordando que contribuciones pequeñas, como la compra de una boleta para una rifa o un aporte mínimo, representan una ayuda significativa.

Finalmente, la organización reiteró su llamado a la solidaridad y aseguró que, a pesar de los obstáculos y los comentarios negativos, no piensan rendirse en su labor. Con el respaldo de sus seguidores y la convicción de continuar ayudando a los animales rescatados, la fundación reafirmó su compromiso de seguir adelante con una misión que, aunque difícil, consideran fundamental.

