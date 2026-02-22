Publicidad

Abandonan gatos recién nacidos en una caja de zapatos: “los tiraron bajo el sol y se fueron”

La Fundación Por Amor A Rocky denunció un nuevo caso de abandono animal en Santa Marta. Dos personas dejaron una caja de zapatos bajo el sol y se marcharon. En su interior había varios gatos recién nacidos, cuyo estado de salud es delicado. Le contamos cómo puede ayudarlos.

22 de febrero de 2026 - 05:13 p. m.
La Fundación Por Amor A Rocky asumió el rescate y pidió apoyo urgente para su atención veterinaria.
Foto: @poramorarocky1
La Fundación Por Amor A Rocky, organización con sede en Bogotá que apoya y rescata animales en distintas regiones del país, especialmente en la Costa Caribe, denunció en sus redes sociales un nuevo caso de abandono animal en a ciudad de Santa Marta. Según informaron, dos personas que se movilizaban en una moto dejaron una caja de zapatos bajo el sol y se fueron. Dentro, había varios gatos recién nacidos.

Los felinos, abandonados a su suerte, son neonatos, esto quiere decir que no pueden regular su temperatura corporal ni alimentarse por sí mismos. Su supervivencia depende de atención inmediata. Según explicó la fundación a través de sus redes sociales, su estado de salud es delicado y requieren traslado urgente a una clínica veterinaria, así como la compra de leche medicada y otros insumos básicos para su cuidado.

Para cubrir los primeros gastos médicos y de alimentación, la organización abrió la convocatoria para padrinos y madrinas que deseen acompañar el proceso de recuperación de los animales, un apoyo clave cuando se trata de crías que necesitan supervisión constante, alimentación cada pocas horas y seguimiento veterinario.

“No podemos normalizar esto. No podemos dejarlos solos”, expresó la fundación en su llamado a la solidaridad. El abandono de animales recién nacidos, además de poner en riesgo su vida, evidencia una problemática persistente relacionada con la tenencia irresponsable y la falta de esterilización.

Por Amor A Rocky es una organización que desde hace años trabaja en el rescate, recuperación y adopción de perros y gatos en condición de abandono. Aunque su base está en Bogotá, ha extendido su labor a territorios como Santa Marta, donde apoya casos críticos, promueve campañas de esterilización y gestiona adopciones responsables.

Quienes deseen contribuir pueden contactar directamente a la fundación y consultar los canales de donación disponibles a través de sus redes sociales en @poramorarocky1. La ayuda es urgente para garantizar que estos gatitos tengan una oportunidad de sobrevivir.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

