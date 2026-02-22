Publicidad

“No lo soportan más”: La triste razón por la que devolvieron a Zeus al refugio tras 4 meses

Cuando Zeus fue dado en adopción siendo apenas un cachorro, la fundación recibió múltiples solicitudes y seleccionó lo que parecía ser un hogar ideal. Sin embargo, meses después, la historia tomó otro rumbo.

22 de febrero de 2026 - 02:05 p. m.
La fundación Patitas Glew, en Argentina, volvió a poner a Zeus en adopción luego de que fuera devuelto.
Foto: @patitasglew
“Vengan a buscarlo o lo regalamos”, esa fue la frase que marcó el regreso de un perrito llamado Zeus al refugio, apenas cuatro meses después de haber sido adoptado. La historia fue compartida en redes sociales por la fundación Patitas Glew (@patitasglew), organización ubicada en Buenos Aires, Argentina.

Según relató la fundación, cuando Zeus fue publicado en adopción siendo apenas un cachorro, recibieron numerosos cuestionarios de familias interesadas. Tras un proceso de selección, eligieron lo que parecía ser “un hogar espectacular”. Sin embargo, con el paso del tiempo la situación cambió.

A medida que fue creciendo Zeus notábamos que la paciencia de esta familia cambió drásticamente”, señalaron en su publicación. Hace unos días, los adoptantes se comunicaron con el refugio para pedir que lo recogieran. El motivo, explicaron, era que el perro rompía plantas del jardín y que no tenían tiempo para educarlo ni intención de trabajar con el adiestrador que la propia fundación había puesto a disposición. Para ellos, según expresó la organización, fue más fácil devolverlo.

Hoy Zeus volvió a estar en adopción y espera una nueva oportunidad. Esta vez, subrayan desde Patitas Glew, buscan una familia que lo quiera para siempre. “Fue más fácil para ellos deshacerse de él. Hoy nuevamente Zeus esta en adopción y espera muchísimo encontrar una familia”, indicaron en sus redes sociales.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios. Entre ellos, destacó el de una usuaria que manifestó su intención de adoptar a Zeus. “Por favor, me pongo a disposición de adoptar a Zeus. Hay mucho amor para darle al bodoque. Ya respondí el cuestionario y mandé lo que me pedían, ahora toca esperar”.

Ahora se espera que la fundación avance en el proceso de evaluación de esa persona interesada y que, esta vez, Zeus pueda integrarse a un hogar definitivo, donde asuman el compromiso de acompañarlo en su crecimiento y brindarle estabilidad a largo plazo.

