8 de agosto, Día del Gato en Colombia: ¿cómo hacer feliz a su felino hoy?

El Día del Gato fue creado en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal para concienciar sobre la importancia de los gatos y aprender maneras de protegerlos. Foto: Unsplash

Dicen que los gatos son independientes y reservados, pero saben ofrecer cariño cuando deciden confiar. Dicen que son silenciosos, pero sus ronroneos pueden llenar cualquier espacio de paz y ternura. Dicen que tienen siete vidas, aunque con una sola basta para dejar una huella imborrable en el corazón de quienes los acompañan.

Así son los gatos: pequeños seres llenos de amor, capaces de transformar un hogar con solo su presencia. Hoy, 8 de agosto, se celebra el Día Mundial del Gato, una fecha especial para reconocer la importancia de estos compañeros felinos en nuestras vidas.

Para devolverles un poco de esa alegría que nos regalan, le contamos cinco formas sencillas y efectivas para hacer feliz a su gato:

Cómprele o fabríquele un juguete nuevo: no es necesario gastar mucho: una simple caja de cartón puede convertirse en el escondite perfecto para su gato. También puede hacer un juguete casero con materiales seguros o elegir uno interactivo que estimule su mente y su cuerpo. Ofrézcale un banquete especial: un pequeño snack, como un Churu o una golosina para gatos, puede ser el detalle perfecto para alegrar su día. Esto alegrará su día y fortalecerá el vínculo entre usted y su felino. Créele un espacio para reinar en las alturas: a los gatos les encanta observar su entorno desde lugares elevados. Instale un rascador con plataformas o coloque una cama elevada para que su gato tenga su propio “mirador” donde sentirse seguro y en control. Regálele una sesión de música relajante: ponga música suave o sonidos diseñados para gatos que ayuden a reducir el estrés y a crear un ambiente tranquilo en casa. Esta experiencia auditiva puede traerle mucha paz y bienestar. Un día de spa con cepillado y caricias: dedique tiempo a cepillar suavemente el pelaje de su gato para eliminar pelos sueltos y estimular su piel. Acompañe este momento con caricias y una voz calmada para que su felino se sienta amado y relajado.

En este Día Mundial del Gato, recuerde que estos pequeños regalos pueden hacer una gran diferencia en la felicidad y el bienestar de su gato, fortaleciendo el vínculo especial que los une.

