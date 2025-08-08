Critican el nombre de una perrita y le arrebatan la oportunidad de ser adoptada

Miley está en la fundación Huellas Unidas de Santiago de Chile. Foto: Instagram: @fundacion.huellasunidas

El pasado 7 de agosto, la fundación Huellas Unidas lanzó una campaña especial para promover la adopción de Miley, una perrita de tres años que sueña con encontrar una familia. Sin embargo, al terminar la campaña, la fundación se llevó una amarga sorpresa: nadie preguntó por ella.

En lugar de mensajes de interés y cariño, recibieron decenas de críticas centradas únicamente en el nombre de la perrita. Comentarios como “Cámbienle el nombre, no la adoptan por eso” o “Pobrecita, ¿por qué le pusieron así?”, llenaron las redes sociales, dejando claro que muchas personas valoran más un nombre que la vida y el cariño que esta perrita tiene para dar.

La historia de Miley:

Miley fue encontrada en una feria junto a su cachorrita, en condiciones precarias, buscando alimento y pasando desapercibida para muchos. A pesar de un inicio tan difícil, esta perrita mediana de aproximadamente 20 kilos ha demostrado ser una luchadora llena de ternura y alegría.

Tiene tres años, está esterilizada, vacunada y desparasitada. Es muy cariñosa, disfruta de los mimos y de los paseos, y podría ser la compañera ideal para cualquier familia.

A pesar de todas sus cualidades, Miley sigue esperando una familia que le brinde el amor y la estabilidad que merece. Lamentablemente, en lugar de enfocarse en su bienestar, muchas personas han centrado su atención en criticar su nombre y otras superficialidades, lo que ha dificultado que encuentre un hogar definitivo.

La fundación Huellas Unidas hace un llamado a la comunidad para que deje a un lado los prejuicios y valore lo realmente importante: la oportunidad de darle a Miley un hogar lleno de amor y cuidados.

