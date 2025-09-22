No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial
Gatos

¿A qué edad le salen canas a los gatos negros?

El proceso ocurre porque, con el envejecimiento, los folículos pilosos reducen la producción de melanina, responsable del tono negro característico.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
22 de septiembre de 2025 - 04:57 p. m.
Factores como la genética, el estado de salud y el nivel de estrés influyen en el momento en que el pelaje comienza a perder pigmento.
Foto: Unsplash
Los gatos negros, célebres por su pelaje brillante y uniforme, también reflejan el paso del tiempo a través de pequeños cambios en su aspecto. Uno de los más llamativos es la aparición de canas, esos pelos blancos o grisáceos que contrastan con el tono oscuro del manto y que suelen despertar curiosidad en quienes los cuidan.

De acuerdo con veterinarios especializados en felinos, los primeros indicios suelen observarse entre los siete y diez años de edad, aunque no existe una regla absoluta. Algunos ejemplares presentan mechones más claros desde los seis años, mientras que otros conservan su color intenso hasta la vejez avanzada. Factores como la genética, el estado de salud y el nivel de estrés influyen en el momento en que el pelaje comienza a perder pigmento.

El proceso ocurre porque, con el envejecimiento, los folículos pilosos reducen la producción de melanina, responsable del tono negro característico. Las canas suelen aparecer primero en zonas expuestas, como el hocico, las cejas o el pecho, aunque en ocasiones también se distribuyen de forma dispersa por el lomo o la cola.

Esta transformación no implica enfermedad alguna ni representa un problema estético para el animal: es un signo natural de madurez.

Los especialistas aconsejan que, a partir de los siete años, el tutor lleve al gato a controles veterinarios más frecuentes, ya que es la etapa en la que pueden surgir cambios metabólicos o articulares propios de la edad. Una alimentación equilibrada, rica en proteínas de calidad y antioxidantes, ayuda a mantener la salud del pelaje y el bienestar general.

Además, ofrecerle un ambiente tranquilo, con espacios cómodos para descansar, contribuye a reducir el estrés, otro factor que puede acentuar el envejecimiento prematuro.

Observar la llegada de canas en un gato negro es, en realidad, un recordatorio de la evolución de su vida. Cada pelo blanco refleja años de experiencias compartidas, juegos y afecto. Atender sus nuevas necesidades y acompañarlo en esta etapa garantiza que disfrute plenamente de su madurez, con la misma elegancia y serenidad que lo caracterizaron desde joven.

¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial.

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

