¿A qué edad los gatos entran en deterioro cognitivo?

Los gatos, con su andar silencioso y mirada enigmática, suelen parecer inmunes al paso del tiempo. Sin embargo, detrás de su elegancia madura, también enfrentan los efectos del envejecimiento. Entre ellos está el deterioro cognitivo, una condición que, aunque menos conocida que en los perros o en los humanos, afecta a un número importante de felinos mayores.

Diversos estudios veterinarios coinciden en que los primeros signos de disfunción cognitiva felina pueden aparecer entre los 10 y 15 años de edad. A partir de entonces, algunos gatos muestran cambios sutiles: olvidan rutas habituales dentro de la casa, maúllan sin motivo aparente, duermen menos durante la noche o parecen confundidos frente a objetos cotidianos. Investigaciones de la International Association of Animal Behavior Consultants (IAABC) indican que más de la mitad de los gatos que superan los 15 años presentan al menos un síntoma relacionado con esta condición.

La ciencia empieza a descifrar lo que ocurre en sus cerebros. Hallazgos recientes, publicados en medios especializados, señalan que los gatos ancianos pueden acumular proteína beta-amiloide y sufrir alteraciones en la comunicación entre neuronas, un fenómeno parecido al observado en el Alzheimer humano.

No todos los gatos envejecen igual. Factores como la genética, la estimulación ambiental, la dieta y la presencia de otras enfermedades, pueden acelerar o frenar el progreso del deterioro. Por eso, los especialistas recomiendan observar con atención a los felinos que cruzan la barrera de los diez años.

Detectar a tiempo la desorientación, los cambios en el sueño, la pérdida de hábitos de limpieza o un maullido más insistente puede ayudar a mejorar la calidad de vida del animal. El diagnóstico temprano, sumado a una rutina enriquecida y a la supervisión veterinaria, permite que los gatos sigan disfrutando de sus días, incluso en la vejez, con la calma y dignidad que los caracteriza.

