En video: perrita intenta escapar del veterinario abriendo la puerta con su pata

Un video publicado en TikTok ha divertido a miles de usuarios al mostrar a una perrita que intentó escapar de una clínica veterinaria abriendo la puerta con su pata.

La grabación, compartida por el usuario @jo_______nah, supera las 282.000 reproducciones. En ella, el animal aparece erguido frente a la puerta del consultorio, estirando su pata para alcanzar la manija y haciendo varios intentos por bajarla, como si buscara salir por sí misma. Sobre el clip se lee: “Mi papá envió este video de nuestra perrita intentando escapar del veterinario”, acompañado de la leyenda: “Pobrecita”.

La escena despertó simpatía y risas entre los espectadores, quienes elogiaron la determinación del animal y compartieron experiencias similares con sus propias mascotas. Algunos resaltaron que el movimiento de la perra al manipular la manija parecía imitar el comportamiento humano, lo que reforzó la idea de que sabía exactamente lo que quería: abandonar el consultorio.

Especialistas recordaron que el miedo de los perros a los entornos veterinarios es frecuente. La veterinaria Emma Choi explicó a Newsweek que este comportamiento suele estar relacionado con estresores del ambiente, experiencias negativas previas y la influencia del manejo de los dueños. Ruidos inesperados, presencia de otros animales y técnicas de sujeción pueden aumentar la ansiedad, especialmente si se manipulan zonas sensibles como la cabeza, los hombros o el cuello.

El clip no solo puso en evidencia el ingenio de la perra, sino también el desafío que representa para muchos animales afrontar una visita al veterinario.

