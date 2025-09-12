Norman, el perro que Jennifer Aniston adoptó tras episodio de Friends

El adiestrador le confesó que pensaban retirar a Norman porque “era muy terco, no seguía instrucciones y nunca acertaba su marca”. Foto: People

Jennifer Aniston reveló cómo conoció a Norman, su primer perro rescatado, gracias a una aparición inesperada en la exitosa serie Friends. Durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, emitida el miércoles 10 de septiembre, la actriz habló de sus actuales mascotas, Lord Chesterfield y Clyde, y recordó con cariño a Norman, quien murió en 2011.

La actriz, de 56 años, contó que conoció a Norman mientras grababa un episodio de la comedia, en el que Joey y Chandler pierden al bebé de Ross y lo buscan por las calles de Nueva York. En una de las escenas, aparecía un grupo de paseadores con varios perros, y Norman era uno de ellos.

Intrigada por el animal, Aniston se acercó al entrenador del set y le comentó que estaba interesada en adoptar si había algún perro disponible. El adiestrador le confesó que pensaban retirar a Norman porque “era muy terco, no seguía instrucciones y nunca acertaba su marca”. La actriz no lo dudó y decidió llevárselo a casa. “Lo retiré y se volvió mío”, resumió.

Aniston también compartió que lleva el nombre del perro tatuado en el pie, como homenaje a su compañero, que la acompañó durante años fuera de los reflectores.

En el programa, la artista aprovechó para hablar sobre Cook with Clydeo: A Cookbook for Kids, su nuevo libro inspirado en Clyde, otro de sus perros adoptados. Según explicó, la publicación incluye recetas sencillas para que padres e hijos cocinen juntos, como tacitas de enchilada y pancakes de banano.

