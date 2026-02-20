Aaron tiene 15 años y nadie lo ha elegido: “sueña con un hogar donde pasar sus últimos años”

Aarón es positivo a VIF (Virus de Inmunodeficiencia Felina), está esterilizado y convive sin problema con otros gatos. Foto: Lazo A

Con 15 años, Aarón es el gato más viejo bajo el cuidado de Lazo Animal, organización dedicada a la protección y el bienestar animal en Medellín. Hace poco, la fundación compartió su historia en redes sociales para visibilizar su caso, pues también es uno de los felinos que más ha pasado desapercibido en las jornadas de adopción.

Según relató la organización, la vida de Aarón ha estado marcada por el abandono. Fue encontrado en una quebrada, soportando frío y hambre. Cuando llegó al refugio tenía sarna, estaba extremadamente delgado y presentaba múltiples secuelas físicas que evidenciaban el maltrato sufrido. Su cuerpo daba cuenta de los años difíciles que había atravesado.

Pese a ese pasado, Aarón es descrito como un gato profundamente cariñoso. Busca el contacto humano, pide brazos, compañía y disfruta subirse a las piernas de quien se sienta cerca, como una forma de sentirse seguro. No demanda más que afecto y tranquilidad.

“Aarón es el gatito más cariñoso. Solo quiere que lo carguen, que alguien se siente para poder subirse a sus piernas y sentirse seguro”, escribió la fundación en una publicación de Instagram.

Aarón es positivo a VIF (Virus de Inmunodeficiencia Felina), está esterilizado y convive sin problema con otros gatos. Su condición no le impide llevar una vida estable bajo cuidados responsables. Sin embargo, su edad se ha convertido en el principal obstáculo para encontrar adoptantes.

Desde el refugio aseguran que la mayoría de las personas suelen preferir animales jóvenes, lo que deja a los gatos senior enfrentando largas esperas. “Ser viejito no debería significar quedarse esperando para siempre”, señalaron. Según explican, Aarón solo necesita un hogar donde pueda pasar sus últimos años en paz, acompañado y sin volver a experimentar el abandono.

Quienes deseen adoptarlo pueden comunicarse a través del WhatsApp 304 378 8883 o enviar un mensaje directo a las redes sociales de Lazo Animal (@lazoanimal). Para quienes no puedan adoptarlo, la invitación es compartir su historia y ayudar a que más personas la conozcan.

