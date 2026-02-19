Macarrón ha esperado 1557 en un refugio: “guapo y tierno y nadie se ha interesado por él”

Macarrón es un gato tranquilo, cariñoso y juguetón. Tiene el pelaje blanco con manchas marrones y ojos verdes. Foto: @salvandogaticos

La Fundación Salvando Gaticos, en Bogotá, hizo una publicación en sus redes sociales (@salvandogaticos) para dar a conocer a Macarrón, un gatito que lleva esperando más de 1500 días por un hogar. Según contó el refugio, Macarrón tiene cuatro años y medio y, pese a su carácter afectuoso y sociable, no ha recibido solicitudes en más de cuatro años.

“De no creer, tan guapo, tan tierno, tan consentido y nadie se ha interesado en adoptarlo en más de 4 años”, escribieron en su cuenta de Instagram.

Macarrón llegó a la fundación cuando era apenas un cachorro. Fue rescatado en Barranquilla con pocos meses de vida, en un estado de miedo y desconfianza, comportamientos frecuentes en animales que han vivido situaciones de abandono o maltrato. Con el paso del tiempo, el trabajo paciente del refugio y la convivencia con otros felinos transformaron su carácter.

Hoy, según la organización, es un gato tranquilo, cariñoso y juguetón, que disfruta de los mimos, el cepillado y la compañía humana. Tiene el pelaje blanco con manchas marrones y ojos verdes. Sin embargo, mientras otros gatos han sido adoptados, él continúa esperando un hogar definitivo.

La fundación explica que su única condición especial es no ser el único gato del hogar. Macarrón ha crecido en un entorno de manada y necesita la compañía de otros gatos para estar bien. “Para él, la compañía felina no es un lujo, es parte de su bienestar”, dicen.

El gato se encuentra en el barrio Palermo, en Bogotá. Está castrado, vacunado y es negativo a enfermedades virales. Las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 310 673 4774 para agendar una visita y conocerlo.

Desde la fundación reiteran que, si no es posible adoptarlo, compartir su historia también puede ayudar a que finalmente encuentre el hogar que ha esperado durante más de cuatro años.

