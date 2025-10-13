Abandonan con triste carta a un gatico por tener leucemia: “Lo sentimos”

El gato fue abandonado el pasado 6 de octubre por sospecha de leucemia viral felina. Foto: Facebook: @hhsalpena

En una caja de cartón, con una cobija vieja y una nota escrita a mano a su lado, así llegó Ashtray, un pequeño gato gris, a la puerta del refugio Huron Humane Society of Alpena, en Míchigan, Estados Unidos.

La carta, escrita en un papel arrugado, intentaba explicar el abandono: “Lo sentimos. No pudimos quedarnos con él. No nos dijeron que tenía leucemia. Ya tenemos otro gato”. También mencionaba que el gatito era juguetón, que amaba acurrucarse y que su juguete favorito era un pequeño ratón de peluche.

El equipo del refugio encontró al gatito dentro de una caja de Smirnoff, acurrucado y temblando. Aunque agradecieron que lo hubieran llevado a un lugar seguro, recordaron que esa no es la manera correcta de entregar un animal. “Dejarlo en la puerta, incluso de un refugio, no garantiza su bienestar. Llamar antes o pedir ayuda siempre será la mejor opción”, explicaron.

Pero la preocupación iba más allá. En la nota se mencionaba que la madre del gato había dado positivo a leucemia felina (FeLV), lo que despertó la alerta en el refugio. Sin más información, era imposible saber su edad, si había convivido con otros gatos infectados o si representaba un riesgo para los animales que ya están bajo su cuidado.

“Si es la persona que dejó a este gatito, por favor, de un paso adelante. No será juzgado ni avergonzado, solo queremos asegurarnos de que todos estén a salvo y reciban la ayuda que necesitan”, escribieron en sus redes sociales, pidiendo públicamente que la persona que lo abandonó se comunicara. Sin embargo, nadie respondió.

Aun así, el equipo no se rindió y decidió acoger al gato. Realizaron una prueba rápida para detectar el virus, y los resultados fueron alentadores: negativo. Para confirmarlo, llevaron al felino a otra clínica más especializada, donde una segunda prueba también dio negativo.

El pequeño fue rebautizado como Freddy Krueger y ahora solo necesita una última prueba PCR, la más precisa, para confirmar que está completamente libre del virus. Sea cual sea el resultado, el refugio se comprometió a cuidar de él y a encontrar esa familia que sí lo cuide y lo proteja incondicionalmente.

