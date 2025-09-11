¿Cómo puedo saber si mi gato está sufriendo por la vejez?

Imagen de referencia | Un chequeo profesional ayudará a determinar si el felino sufre alguna enfermedad o molestia. Foto: Unsplash

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Convivir con un gato mayor es aprender a leer su silencio y sus pequeños gestos. Con los años, su vitalidad cambia y pueden aparecer dolencias propias de la edad. Detectar a tiempo las señales de incomodidad o enfermedad es clave para ofrecerle bienestar y evitar sufrimiento innecesario.

Según la American Association of Feline Practitioners (AAFP) y la ASPCA, algunos de los signos más comunes que alertan sobre problemas de salud en gatos sénior son los siguientes:

Pérdida o aumento marcado de apetito: cambios en el interés por la comida pueden indicar dolor dental, problemas renales, hepáticos o trastornos digestivos.

Variaciones en el peso: tanto la pérdida como el aumento repentino pueden ser señales de enfermedades crónicas como hipertiroidismo, diabetes o insuficiencia renal.

Cambios de comportamiento: si un gato que solía ser sociable empieza a aislarse, o si uno tranquilo se torna irritable, puede estar experimentando dolor o malestar.

Problemas de movilidad: saltar con dificultad, evitar escaleras o mostrarse rígido al caminar pueden ser síntomas de artritis u otros problemas articulares.

Alteraciones en el sueño o la actividad: dormir mucho más, o, por el contrario, mostrarse inquieto durante la noche, puede estar relacionado con dolor o con deterioro cognitivo felino.

Descuidos en el aseo: un pelaje enredado o sucio puede reflejar que al gato le duele moverse o que tiene problemas neurológicos o articulares.

Vocalización inusual: maullidos fuertes, sobre todo en la noche, pueden indicar ansiedad, dolor o desorientación.

Si nota alguno de estos cambios en su gato mayor, lo recomendable es acudir cuanto antes al veterinario. Un chequeo profesional ayudará a determinar si el felino sufre alguna enfermedad o molestia, y permitirá establecer un plan de tratamiento o cuidados especiales.

Los expertos también aconsejan visitas preventivas al veterinario al menos dos veces al año en gatos mayores de 10 años. Ajustar su dieta, ofrecer espacios cómodos para el descanso y mantener un ambiente tranquilo son claves para que disfruten esta etapa con calidad de vida.

De esta manera, los gatos siguen teniendo mucho amor y compañía que dar. Con atención y cuidados adecuados, pueden vivir de forma plena y saludable incluso en su vejez.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱