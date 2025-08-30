Adoptan a Mika tras cuatro años en el refugio, pero la devuelven a los pocos días

Mika es una gata completamente sana: negativa para leucemia e inmunodeficiencia felina, ya está vacunada, desparasitada y esterilizada. Foto: @felinoslomorant

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde Alicante, en la Comunidad Valenciana, en España, llega una historia que refleja los retos cotidianos del rescate animal: Mika, una gata rescatada por la asociación Felinos Lo Morant, ha tenido que volver al albergue después de haber sido adoptada, tras pasar cuatro años esperando una familia.

La ilusión parecía completa. Hace unos días, la organización publicó un video celebrando que Mika, tras una larga espera, por fin había conseguido un hogar. Pero la felicidad no duró mucho. A los pocos días de la adopción, la persona que la acogió se comunicó con la asociación para devolverla. ¿La razón? Mika estaba asustada, escondida y no mostraba señales de adaptación.

“Dice que la gata está asustada y escondida, y que no se va a adaptar nunca. En una situación así, lo mejor es recogerla y llevarla al albergue, y esperar a que aparezca una persona que entienda que ella necesita tiempo para adaptarse y confiar”, explicaron desde Felinos Lo Morant, una organización que desde hace años se dedica a rescatar, cuidar y buscar hogar para gatos sin familia en esa zona del sureste español.

A pesar de lo ocurrido, la fundación mantiene la esperanza de encontrarle a Mika una familia que la quiera, pues insisten en que ella merece ser feliz. Solo necesita una persona dispuesta a brindarle espacio, paciencia y comprensión. “Ojalá alguien se enamore de ella, la comprenda y le dé su tiempo”, dicen.

Mika es una gata completamente sana: negativa para leucemia e inmunodeficiencia felina, ya está vacunada, desparasitada, esterilizada y cuenta con microchip. Aunque vive en Alicante, puede ser adoptada en cualquier parte de España.

Uno de los requisitos fundamentales para adoptarla es contar con protecciones en ventanas y balcones, para garantizar su seguridad. La organización ofrece asesoría para las personas que no cuenten aún con estas instalaciones.

Este tipo de casos refleja una realidad compartida por muchas organizaciones animalistas: el abandono no siempre es callejero, también ocurre cuando las familias no comprenden que adoptar es asumir una responsabilidad emocional y de largo plazo, especialmente con animales que han tenido un pasado difícil.

Si está en España y desea adoptar a Mika, puede escribir a través de las redes sociales de Felinos Lo Morant o contactar directamente al número 699 080 006.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱