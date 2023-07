Agresividad en gatos: causas, síntomas y tratamiento

La irritabilidad y la agresión también puede ser causada por una enfermedad física o algún tipo de dolor en los animales. Foto: Unsplash

La “etología holística felina” consiste en el estudio del comportamiento de los gatos, que abarca todas las dimensiones de los animales con los que se trabaja. Por ello, no solo se observa de forma aislada el comportamiento o la genética, sino que se analiza todo en conjunto. Esta ha sido la especialidad de Paola Cardona, apasionada por comprender el comportamiento felino y los factores que lo influyen.

Leer: ¿Por qué el 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero?

Ella separa dos elementos esenciales que explican la conducta y la agresividad en los felinos: el temperamento y el carácter. El temperamento es genético e innato, un patrón y un “programa” que ya viene instalado en los gatos. El carácter, por otro lado, es lo que se construye en los gatos a lo largo de su vida, y que puede modificar el temperamento. “Esto en ciencias se llama epigenética, que son las influencias externas que modifican la genética con la que vienen los animales”, explica Paola Cardona para La Red Zoocial.

“Por ejemplo, un gato que tenga un temperamento y una genética de buen carácter, es el gato más amoroso del mundo. Pero durante la gestación de su mamá, ella sufrió por maltrato, estrés, falta de comida, la persiguió un perro, entre otros. Todo el estrés de la mamá se transmite a los bebés, entonces, comienza a haber una influencia con sus crías”, explica la experta.

“En las primeras etapas de vida, la seguridad e inseguridad de las madres suele transmitirse a los bebés. Esto también influye en su comportamiento”, comenta Paola Cardona.

Leer: ¿Por qué los gatos se van de la casa?

Felinos malnutridos, estresados, o el hecho de que el gato sea separado de su madre antes de tiempo, pueden terminar resultando en comportamientos agresivos. “Una de las causas principales de agresividad en gatos es que lo separen de la madre desde pequeños. Incluso si el felino tenía un buen temperamento y era cariñoso, todos estos hechos sociales cambian su conducta”, explica la veterinaria.

Otras posibles explicaciones para la agresividad en ellos son el llegar a un hogar en donde es solitario y, además, otras personas comienzan a molestarlo y fastidiarlo, cargándolo, acariciándolo, jugando de forma brusca y generándole ansiedad. “El hecho de que el gato haya tenido una mala infancia y que, además, tenga un trato invasivo por parte de las personas, va a hacer que este gato se exprese mucho con sus garras y dientes y, por ello, a ver como presas y objetivo de juego a las personas. Las personas le enseñan al gato a jugar brusco”, comenta la experta.

Por otro lado, un felino que nace con un mal temperamento, genéticamente puede ser agresivo. Si su gata es tranquila, relajada, no la invaden, se divierte y juega, la primera influencia de su bebé será positiva. Si, además, este felino logra estar con su madre en un ambiente tranquilo los primeros tres meses, probablemente crecerá con seguridad, confianza y cariño. “Si tiene un ambiente amoroso y tranquilo, en donde no le juegan bruscamente y le cuidan, el felino crecerá y será cariñoso. Incluso si tiene un temperamento negativo, no tendrá motivos para poner freno a alguien que lo fastidie”, explica Paola Cardona.

Leer: Con limitación de equipos y personal, así funciona el Hospital Público Veterinario de Manizales

Otro posible factor de agresividad en los felinos son los gatos ferales o callejeros, que no han tenido contacto con personas. “Ellos no están acostumbrados a convivir con los humanos, por lo que nos pueden ver como una amenaza”, comenta ella.

“Otro factor de agresividad es la agresión territorial. Los gatos son extremadamente territoriales, ellos se aferran a su territorio, porque este significa su zona de descanso, su refugio, su zona de seguridad, etcétera. Si alguien entra en su territorio, ellos pueden reaccionar de manera negativa”, explica la experta.

La irritabilidad y la agresión también puede ser causada por una enfermedad física o algún tipo de dolor en los animales.

Leer: Wilson: Ejército confirma que termina la búsqueda del perro rescatista en la selva

Del mismo modo, el ambiente en donde el felino vive puede influir su comportamiento. “Si en el hogar hay mucho ruido, hay una construcción al lado, o las personas gritan en todos lados, esto puede volverlo agresivo. También, olfativamente, esto puede influir en los animales. Por ejemplo, que haya muchos olores químicos en la casa, como ambientadores, inciensos, y peor si no hay buena ventilación”, comenta la experta.

En primer lugar, se debe verificar que el estado de salud de los animales sea positivo. Las enfermedades que producen dolor pueden poner irritable a los gatos.

En segundo lugar, se debe verificar el ambiente de los animales y asegurarse de que esté enriquecido. “Se debe permitir que el gato coma rico, no debe comer lo mismo siempre. Que no haya demasiado olor químico en ellos, que haya ventanas por donde mirar, que no haya demasiado ruido. Que no reciba juegos bruscos ni que sean invasivos con ellos”, explica Paola Cardona.

Leer: ¿Cuántos años viven los perros y los gatos?

Lo anterior incluye solo tocar las partes de los gatos que ellos disfrutan. Por ello, se puede evitar acariciar su barriga, u otros espacios que los pueden molestar.

En tercer lugar, se debe verificar la alimentación del animal. “Depende de la calidad de la alimentación que coma un gato, se determina el 90% de la secreción de una hormona que se llama la serotonina, que es la hormona de la tranquilidad, del bienestar, la confianza y el estar relajado. Esta hormona se produce en el intestino”, explica la experta.

Leer: ¿Por qué los gatos siameses son tan caros?

En cuarto lugar, los gatos también pueden volverse agresivos por el estrés de las personas. “Los gatos pueden tener un gran ambiente, juguetes, y comer bien, tienen música especial para gatos, tienen buenos juguetes. Pero si viven en un ambiente estresado, con personas que siempre están discutiendo, con humanos que siempre están angustiadas, esto influye bastante en ellos”, explica la experta.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com