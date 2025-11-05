Así es el “reino felino” que actor de Emily en Paris construyó para sus gatos

El actor colaboró con 4AM Stories, una iniciativa que usa inteligencia artificial para crear cuentos personalizados para dueños de gatos. Foto: SHEBA

El actor británico Lucien Laviscount, conocido por su papel en Emily in Paris, ha demostrado que su amor por los animales va más allá de lo común. Junto a su hermano, construyó un auténtico “almacén de aventuras” para sus gatos, Simba y Nala, inspirados en los personajes de El Rey León.

Laviscount explicó que el espacio fue diseñado especialmente para que sus mascotas puedan explorar y trepar libremente. “Mis gatos están por todas partes”, comentó el actor, quien asegura que ellos disfrutan de un entorno lleno de túneles, saltos y estructuras creadas con materiales reciclados como cajas de cartón y envases domésticos.

“Espero que sean gatos felices, porque nosotros nos divertimos mucho haciendo estas pequeñas aventuras para ellos”, añadió.

El actor también habló sobre su colaboración con la marca de comida para gatos Sheba, con la que lanzó 4AM Stories, una iniciativa que utiliza inteligencia artificial para generar cuentos personalizados para dueños de gatos.

La herramienta permite crear relatos inspirados en autores como Jane Austen, Edgar Allan Poe y Lewis Carroll, disponibles en formato de libro o audiolibro.

Laviscount destacó que el proyecto busca convertir los despertares tempranos provocados por los gatos hambrientos en un momento agradable y de conexión entre humanos y felinos.

“Es una forma hermosa de fortalecer el vínculo con tu gato y transformar una experiencia molesta en algo manejable y placentero”, señaló.

Comprometido con el bienestar de sus mascotas, el actor aseguró que pasar tiempo con ellas es una de sus mayores prioridades. “Conectar con mis gatos cuando llego a casa es muy importante. Quiero aprovechar al máximo ese tiempo”, afirmó.

Sobre el tipo de historias que imagina para Simba y Nala, Laviscount reconoció entre risas que sus gatos tienen personalidades “peligrosas”, por lo que probablemente sus relatos estarían “llenos de acción y aventuras”.

