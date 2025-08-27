Perro llevó a rescatistas hasta su dueña desaparecida pero luego escapó

Siguiendo el rastro del animal, los rescatistas llegaron al barranco donde encontraron a Crosby durmiendo en el suelo, bajo la vegetación. Foto: Tuolumne County Sheriff

Las autoridades del condado de Tuolumne, en California, rescataron con vida a Barbara Crosby, de 85 años, tras hallarla el domingo 24 de agosto en un barranco de unos 21 metros de profundidad. El operativo fue posible gracias a Poncho, su perro, quien dio las primeras señales de su paradero.

Crosby y su mascota habían sido reportados como desaparecidos el sábado 23 a las 6:30 de la mañana. Equipos de búsqueda y rescate iniciaron el operativo poco después, pero fue en la noche del domingo cuando vecinos informaron haber visto a Poncho cerca de la zona de East Bald Mountain Road.

Uno de ellos, Brett Christopher, relató a KCRA que divisó al perro alrededor de las 9 p. m. y que esa pista fue determinante para que las autoridades continuaran la búsqueda. “Ese perro estando ligado a la persona desaparecida fue la razón por la que no paramos. Esas alertas de emergencia le salvaron la vida”, señaló.

Siguiendo el rastro del animal, los rescatistas llegaron al barranco donde encontraron a Crosby durmiendo en el suelo, bajo la vegetación. Con un sistema de cuerdas y camilla especial lograron sacarla y trasladarla a un hospital cercano, donde permanece bajo observación.

Aunque la mujer se encuentra fuera de peligro, Poncho no pudo ser rescatado. El perro huyó antes de que los equipos lo aseguraran y las autoridades pidieron a la comunidad mantenerse atenta a cualquier avistamiento. De hecho, residentes aseguraron que lo vieron nuevamente el lunes 25 de agosto en la misma zona, pero hasta ahora continúa perdido.

