No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Perro llevó a rescatistas hasta su dueña desaparecida pero luego escapó

Una mujer de 85 años fue rescatada en un barranco en California tras ser localizada gracias a su perro Poncho, que aún permanece desaparecido.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
27 de agosto de 2025 - 03:33 p. m.
Siguiendo el rastro del animal, los rescatistas llegaron al barranco donde encontraron a Crosby durmiendo en el suelo, bajo la vegetación.
Siguiendo el rastro del animal, los rescatistas llegaron al barranco donde encontraron a Crosby durmiendo en el suelo, bajo la vegetación.
Foto: Tuolumne County Sheriff
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades del condado de Tuolumne, en California, rescataron con vida a Barbara Crosby, de 85 años, tras hallarla el domingo 24 de agosto en un barranco de unos 21 metros de profundidad. El operativo fue posible gracias a Poncho, su perro, quien dio las primeras señales de su paradero.

Crosby y su mascota habían sido reportados como desaparecidos el sábado 23 a las 6:30 de la mañana. Equipos de búsqueda y rescate iniciaron el operativo poco después, pero fue en la noche del domingo cuando vecinos informaron haber visto a Poncho cerca de la zona de East Bald Mountain Road.

Vínculos relacionados

Fraudes con el Sisbén en Cali afectan la atención veterinaria de los animales
Golden retriever explora la playa por primera vez y cautiva con su energía (video)
En video: la inesperada reacción de un gato al notar que su dueña fue rechazada

Uno de ellos, Brett Christopher, relató a KCRA que divisó al perro alrededor de las 9 p. m. y que esa pista fue determinante para que las autoridades continuaran la búsqueda. “Ese perro estando ligado a la persona desaparecida fue la razón por la que no paramos. Esas alertas de emergencia le salvaron la vida”, señaló.

Siguiendo el rastro del animal, los rescatistas llegaron al barranco donde encontraron a Crosby durmiendo en el suelo, bajo la vegetación. Con un sistema de cuerdas y camilla especial lograron sacarla y trasladarla a un hospital cercano, donde permanece bajo observación.

Aunque la mujer se encuentra fuera de peligro, Poncho no pudo ser rescatado. El perro huyó antes de que los equipos lo aseguraran y las autoridades pidieron a la comunidad mantenerse atenta a cualquier avistamiento. De hecho, residentes aseguraron que lo vieron nuevamente el lunes 25 de agosto en la misma zona, pero hasta ahora continúa perdido.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Rescate

California

Desaparecido

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar