Así logró La Perla disminuir las agresiones entre perros rescatados en Medellín

El Centro de Bienestar Animal La Perla, en Medellín, reportó una disminución del 66,1 % en los casos de agresiones entre perros en sus instalaciones entre 2023 y lo corrido de 2025. La reducción también se refleja en las muertes ocasionadas por este tipo de incidentes, que bajaron en un 40 % en el mismo periodo.

La Alcaldía explicó que, aunque las riñas pueden presentarse en albergues y centros de bienestar, estas situaciones se asocian con el historial de los animales que ingresan: muchos llegan tras haber sido maltratados, aislados o incluso utilizados en peleas callejeras.

El caso más reciente ocurrió el cinco de agosto, cuando un perro adulto rescatado en Guayabal falleció por las lesiones sufridas durante una agresión en un canil de cuarentena. Pese a recibir atención veterinaria inmediata, no fue posible salvarlo. Días después, un ciudadano consultó por el paradero del animal y aportó fotografías e información de identificación. Al verificar, el microchip coincidía con el que se le implantó al momento de su ingreso, ya que no contaba con uno previo, según la historia clínica. Aún no se ha confirmado si esta persona era realmente su cuidador.

“Las agresiones en caniles se presentan en poblaciones albergadas, pero las estrategias nos han mostrado que hemos podido disminuir estas cifras de manera significativa en los últimos años”, señaló Adrián Abreu, coordinador general del centro.

Para prevenir este tipo de situaciones, en La Perla se realizan evaluaciones etológicas individuales, se agrupan los caniles de acuerdo con tamaño y temperamento, y se incluyen juguetes y estímulos para reducir el estrés. También se aplican tratamientos conductuales o médicos cuando es necesario.

Con más de 235 ingresos de animales solo en agosto, La Perla se mantiene como el centro de bienestar público más grande del país y un referente nacional en la atención, recuperación y adopción de perros y gatos en condición de vulnerabilidad.

La administración distrital de Medellín, invitó a la ciudadanía a optar por la adopción responsable y recordó que cada animal tiene una historia que merece un nuevo comienzo en familia. Además, informó que ya está abierta en la plataforma Secop II la convocatoria para seleccionar al próximo operador del Centro de Bienestar Animal La Perla, garantizando transparencia y continuidad en la atención.

