No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Así logró La Perla disminuir las agresiones entre perros rescatados en Medellín

El Centro de Bienestar Animal implementa estrategias etológicas para reducir las riñas entre perros y promover la adopción responsable.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
27 de agosto de 2025 - 02:48 p. m.
Para prevenir este tipo de situaciones, en La Perla se realizan evaluaciones etológicas individuales.
Para prevenir este tipo de situaciones, en La Perla se realizan evaluaciones etológicas individuales.
Foto: Centro de Bienestar Animal La Perla
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Centro de Bienestar Animal La Perla, en Medellín, reportó una disminución del 66,1 % en los casos de agresiones entre perros en sus instalaciones entre 2023 y lo corrido de 2025. La reducción también se refleja en las muertes ocasionadas por este tipo de incidentes, que bajaron en un 40 % en el mismo periodo.

La Alcaldía explicó que, aunque las riñas pueden presentarse en albergues y centros de bienestar, estas situaciones se asocian con el historial de los animales que ingresan: muchos llegan tras haber sido maltratados, aislados o incluso utilizados en peleas callejeras.

Vínculos relacionados

Fraudes con el Sisbén en Cali afectan la atención veterinaria de los animales
Golden retriever explora la playa por primera vez y cautiva con su energía (video)
En video: la inesperada reacción de un gato al notar que su dueña fue rechazada

El caso más reciente ocurrió el cinco de agosto, cuando un perro adulto rescatado en Guayabal falleció por las lesiones sufridas durante una agresión en un canil de cuarentena. Pese a recibir atención veterinaria inmediata, no fue posible salvarlo. Días después, un ciudadano consultó por el paradero del animal y aportó fotografías e información de identificación. Al verificar, el microchip coincidía con el que se le implantó al momento de su ingreso, ya que no contaba con uno previo, según la historia clínica. Aún no se ha confirmado si esta persona era realmente su cuidador.

“Las agresiones en caniles se presentan en poblaciones albergadas, pero las estrategias nos han mostrado que hemos podido disminuir estas cifras de manera significativa en los últimos años”, señaló Adrián Abreu, coordinador general del centro.

Para prevenir este tipo de situaciones, en La Perla se realizan evaluaciones etológicas individuales, se agrupan los caniles de acuerdo con tamaño y temperamento, y se incluyen juguetes y estímulos para reducir el estrés. También se aplican tratamientos conductuales o médicos cuando es necesario.

Con más de 235 ingresos de animales solo en agosto, La Perla se mantiene como el centro de bienestar público más grande del país y un referente nacional en la atención, recuperación y adopción de perros y gatos en condición de vulnerabilidad.

La administración distrital de Medellín, invitó a la ciudadanía a optar por la adopción responsable y recordó que cada animal tiene una historia que merece un nuevo comienzo en familia. Además, informó que ya está abierta en la plataforma Secop II la convocatoria para seleccionar al próximo operador del Centro de Bienestar Animal La Perla, garantizando transparencia y continuidad en la atención.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Medellín

Perros

Rescate

Adopción

Fundación

Bienestar animal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar