La Red Zoocial
‘Lilo’ y ‘Canela’, las perritas rescatadas en Engativá por falta de afecto

Durante el operativo, los funcionarios determinaron la falta de un vínculo afectivo adecuado entre los cuidadores y los animales.

06 de noviembre de 2025 - 02:30 p. m.
El caso recuerda que en Colombia el maltrato animal está penalizado por la Ley 1774 de 2016 (Ley Animalista) y la reciente Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel).
El caso recuerda que en Colombia el maltrato animal está penalizado por la Ley 1774 de 2016 (Ley Animalista) y la reciente Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel).
Foto: Alcaldía de Engativa
Lilo y Canela, son dos perritas que permanecen bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), donde reciben atención médica y protección integral. Sus anteriores dueños cuentan con un plazo de 30 días para reclamarlas; de no hacerlo, ambas serán incluidas en el programa de adopción del Instituto.

El rescate de las peludas fue resultado de un operativo articulado por la Alcaldía Local de Engativá, el IDPYBA y la Policía Ambiental, tras una denuncia por presunto maltrato en una vivienda del barrio Bachué.

Una vez en el lugar, las autoridades ingresaron con acompañamiento veterinario, encontrando a las perritass, de nueve meses y un año de edad, en aparente buen estado físico, aunque con signos de descuido emocional.

Durante la verificación, los funcionarios determinaron la falta de un vínculo afectivo adecuado entre los cuidadores y los animales. Ante esta situación, el responsable accedió a entregar voluntariamente a las caninas a las autoridades, que realizaron la aprehensión material preventiva y su traslado a la Unidad de Cuidado Animal (UCA).

El alcalde local de Engativá, Víctor Hugo Huertas, destacó la rapidez y coordinación de la respuesta institucional:

“En menos de 24 horas activamos todas las rutas de atención establecidas. ‘Lilo’ y ‘Canela’ están a salvo gracias a la articulación entre entidades. Hacemos un llamado a los tenedores a ser responsables y cariñosos con sus animales, y a confiar en los canales oficiales para reportar cualquier caso de maltrato”, señaló el mandatario.

El caso recuerda que en Colombia el maltrato animal está penalizado por la Ley 1774 de 2016 (Ley Animalista) y la reciente Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), que reconocen a los animales como seres sintientes y establecen sanciones penales y económicas para quienes atenten contra su bienestar.

Canales de denuncia:

Con acciones como esta, la Alcaldía de Engativá reafirma su compromiso con el bienestar y la protección de los animales en Bogotá.

