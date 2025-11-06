“Su cola sigue moviéndose”: emotivo mensaje de dueña al ver envejecer a su perro

Imagen de referencia. El caso refleja una realidad que muchos dueños de mascotas enfrentan: ver envejecer a quienes durante años han sido parte esencial de su vida. Foto: Getty Images

Un video publicado en TikTok por la usuaria @yourgirrltash ha conmovido a miles de personas en redes sociales al mostrar el paso del tiempo en su fiel compañero, un labrador retriever negro.

En la grabación, que acumula más de 375,900 visualizaciones y 29,000 “me gusta”, la dueña comparte su tristeza al ver cómo su perro, que antes saltaba alegremente a su alrededor, ahora se mueve con dificultad debido a la edad.

Con el mensaje “Nadie te dice lo difícil que es ver a tu perro pasar de esto, a esto”, la publicación contrasta imágenes del animal lleno de energía con otras más recientes, en las que aparece caminando lentamente hacia su dueña en busca de caricias. A pesar de las limitaciones físicas, la mujer destaca con ternura: “Pero su cola sigue moviéndose.”

El video ha generado una ola de empatía entre los usuarios de la plataforma. Una internauta comentó: “Trato de no regañar a mi perro por saltar por todos lados, recordándome que algún día no podrá hacerlo y será todo lo que desearé.” Otro usuario agregó: “Cuidar de perros ancianos es un privilegio y debería tratarse como tal cada día.”

De acuerdo con especialistas, la edad a la que un perro se considera “mayor” varía según su tamaño y raza. Mientras que las razas pequeñas pueden vivir hasta 16 años y se consideran ancianas a partir de los 12, los perros grandes, como el labrador retriever, suelen tener una esperanza de vida cercana a los 12 años y comienzan a envejecer entre los ocho y nueve. En razas aún más grandes, como el boyero de Berna, esta etapa puede iniciar entre los seis y ocho años.

El caso de @yourgirrltash refleja una realidad que muchos dueños de mascotas enfrentan: ver envejecer a quienes durante años han sido parte esencial de su vida. Su publicación, más que una despedida, es un recordatorio del amor incondicional y del privilegio que implica acompañar a un amigo de cuatro patas hasta el final de su camino.

