Un rescate inesperado: animales salvaron la vida de una perrita atropellada

La perrita se encuentra en un proceso de recuperación y sus dueños están recaudando fondos para su tratamiento. Foto: Gofundme

Un constructor que pasaba cerca de una vivienda en Swindon, Inglaterra, se encontró con una escena inusual: más de diez ardillas corrían de un lado a otro, emitiendo fuertes sonidos y actuando de forma extraña, como si quisieran llamar la atención. Intrigado por el alboroto, el hombre decidió acercarse al lugar al que los animales parecían “señalar” y terminó haciendo un hallazgo inesperado.

Bajo una cerca de arbustos, encontró a una perrita gravemente herida, casi al borde de la muerte. De inmediato recordó que, unas cuadras atrás, había visto un cartel de “se busca” con la foto de un perro. Al observarla bien, se dio cuenta de que se trataba de la misma mascota y no dudó en llamar al número del aviso para avisar de su hallazgo.

La perrita en cuestión era Ruby, una labradora de un año que se había perdido días antes mientras paseaba con su dueño. Asustada por algo que vio en el camino, huyó rápidamente y no lograron volver a encontrarla. Su familia la buscó sin descanso, usando carteles, drones y el apoyo de las autoridades locales, pero nada funcionó.

Cuando el constructor la halló, Ruby estaba muy malherida. Se cree que había sido atropellada por un carro y que, en busca de un lugar para descansar, se escondió entre los arbustos. Según contó su dueña, Tina Ward-Smith, a la BBC, las ardillas fueron clave para su rescate:

“Las ardillas armaron tal alboroto que un constructor se puso en contacto para averiguar a qué se debía todo el ruido”, relató.

Tan pronto a encontraron, Ruby fue llevada a una clínica veterinaria, donde fue sometida a una cirugía de emergencia. Sufría heridas profundas en las patas traseras y había desarrollado una infección ósea. Aunque su recuperación tomará tiempo, Ruby se encuentra estable y rodeada del cariño de su familia, que no puede creer la forma en que volvió a casa.

“En realidad, no creíamos que fuésemos a volver a ver a Ruby”, confesó Ward-Smith. Gracias a la atención del constructor, y claro, a la ayuda de las ardillas, Ruby volvió a su hogar.

