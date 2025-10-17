Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Un rescate inesperado: animales salvaron la vida de una perrita atropellada

Ruby desapareció días atrás y, tras sufrir un accidente, se escondió entre unos arbustos. Un grupo de ardillas fue clave para hallarla.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
17 de octubre de 2025 - 06:22 p. m.
La perrita se encuentra en un proceso de recuperación y sus dueños están recaudando fondos para su tratamiento.
La perrita se encuentra en un proceso de recuperación y sus dueños están recaudando fondos para su tratamiento.
Foto: Gofundme
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un constructor que pasaba cerca de una vivienda en Swindon, Inglaterra, se encontró con una escena inusual: más de diez ardillas corrían de un lado a otro, emitiendo fuertes sonidos y actuando de forma extraña, como si quisieran llamar la atención. Intrigado por el alboroto, el hombre decidió acercarse al lugar al que los animales parecían “señalar” y terminó haciendo un hallazgo inesperado.

Bajo una cerca de arbustos, encontró a una perrita gravemente herida, casi al borde de la muerte. De inmediato recordó que, unas cuadras atrás, había visto un cartel de “se busca” con la foto de un perro. Al observarla bien, se dio cuenta de que se trataba de la misma mascota y no dudó en llamar al número del aviso para avisar de su hallazgo.

Vínculos relacionados

Jóvenes obligan a un perro callejero a beber cerveza: comunidad exige justicia
Bogotá tendrá jornada gratuita de vacunación contra la rabia para perros y gatos
Odie, rescatado en el metro de Medellín, encuentra familia tras 13 años de espera

La perrita en cuestión era Ruby, una labradora de un año que se había perdido días antes mientras paseaba con su dueño. Asustada por algo que vio en el camino, huyó rápidamente y no lograron volver a encontrarla. Su familia la buscó sin descanso, usando carteles, drones y el apoyo de las autoridades locales, pero nada funcionó.

Cuando el constructor la halló, Ruby estaba muy malherida. Se cree que había sido atropellada por un carro y que, en busca de un lugar para descansar, se escondió entre los arbustos. Según contó su dueña, Tina Ward-Smith, a la BBC, las ardillas fueron clave para su rescate:

“Las ardillas armaron tal alboroto que un constructor se puso en contacto para averiguar a qué se debía todo el ruido”, relató.

Tan pronto a encontraron, Ruby fue llevada a una clínica veterinaria, donde fue sometida a una cirugía de emergencia. Sufría heridas profundas en las patas traseras y había desarrollado una infección ósea. Aunque su recuperación tomará tiempo, Ruby se encuentra estable y rodeada del cariño de su familia, que no puede creer la forma en que volvió a casa.

“En realidad, no creíamos que fuésemos a volver a ver a Ruby”, confesó Ward-Smith. Gracias a la atención del constructor, y claro, a la ayuda de las ardillas, Ruby volvió a su hogar.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Rescate

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.