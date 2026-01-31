Cinco actividades para mantener a su gato activo y estimulado en casa

Un gato feliz y saludable no depende solo del espacio físico, sino también de la atención diaria que reciba. Foto: David Yu en Pexels - David Yu en Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque los gatos suelen asociarse con una vida tranquila en casa y alejados de los paseos al aire libre (debido a los riesgos que estos implican), también necesitan mantenerse activos para preservar su salud física y mental. El juego, la exploración y la estimulación diaria son fundamentales para prevenir el aburrimiento, el sobrepeso y diversos problemas de comportamiento.

De acuerdo con el Pet Food Institute (PFI), organización norteamericana especializada en nutrición y bienestar de perros y gatos, es posible fomentar una vida activa para los felinos sin salir de casa. La entidad comparte cinco actividades sencillas que ayudan a mantener a los gatos felices, sanos y mentalmente estimulados.

1. Rascadores

Una de las recomendaciones principales es instalar rascadores en distintos puntos del hogar, lo que permite que el gato libere energía, cuide sus uñas y reduzca la probabilidad de que dañe muebles u otros objetos. El Pet Food Institute sugiere probar rascadores verticales y horizontales para identificar cuál resulta más atractivo para cada mascota.

2. Árboles, hamacas o repisas para gatos

Otra alternativa es incorporar espacios verticales, como árboles, repisas o hamacas para gatos. A los felinos les gusta observar su entorno desde lugares elevados, por lo que ubicarlos cerca de una ventana puede ofrecerles horas de entretenimiento. Incluso, colocar comederos para aves o ardillas en el exterior puede convertirse en una fuente constante de estímulo visual, eso sí, siempre dejando al gato en el interior para proteger a la fauna silvestre.

3. Juguetes interactivos

El uso de juguetes interactivos también resulta clave. Según el PFI, aquellos que permiten acechar, perseguir, saltar o patear (incluidos los dispositivos que se mueven de forma automática) ayudan a estimular el instinto natural de caza del gato, incluso cuando el tutor no se encuentra en casa. Algunos de estos juguetes cuentan con sesiones programadas para mantener al animal entretenido durante el día.

4. Rompecabezas para gatos

Los juguetes tipo rompecabezas con comida o snacks fomentan la concentración, la agilidad y la actividad mental. Alfombras olfativas o tableros de actividades con múltiples desafíos pueden ser una buena opción, siempre recordando que los premios no deben superar el 10 % de las calorías diarias del animal, según recomienda el instituto.

PFI también destaca la importancia de una alimentación equilibrada, ya que los gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales para mantenerse saludables. En este sentido, un alimento para mascotas de alta calidad garantiza una nutrición completa y segura, contribuyendo a una vida más larga y activa.

5. Césped apto para gatos

Finalmente, el organismo sugiere cultivar césped apto para gatos dentro del hogar, elaborado comúnmente con avena, centeno, cebada o trigo, como una forma adicional de enriquecer el entorno y ofrecer nuevas experiencias sensoriales.

Desde el Pet Food Institute recuerdan que un gato feliz y saludable no depende solo del espacio físico, sino también de la atención diaria que reciba. Integrar pequeñas actividades estimulantes en su rutina no solo mejora su bienestar, sino que fortalece el vínculo entre el felino y su familia humana.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱